Сколько школ построили в Ростовской области за 5 лет

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В Заксобрании региона рассказали, что никогда прежде в Ростовской области не строили столько школ и детских садов, как за последние годы. За пять лет возвели 17 школ и 51 детский сад.
В настоящее время в стадии строительства находятся еще 16 школ и 14 детских садов. Кроме того, за это время построили и отремонтировали 80 спортивных залов и площадок в школах, 20 учреждений дополнительного образования, а также 16 колледжей и техникумов.
В Ростовской области к началу сентября этого года подготовили около трех тысяч образовательных учреждений. В эти школы и колледжи пришли учиться 462 тысячи школьников, в том числе 51 тысяча первоклассников, а также 87 тысяч студентов колледжей и техникумов.
В феврале 2023 года в правительстве региона сообщали, что планирует закончить строительство 13 школ в этом году.
В рамках национального проекта «Образование» необходимо завершить и ввести в эксплуатацию восемь школ: в Ростове — в микрорайоне Левенцовском, в районе Ростовского моря и в микрорайоне ЮФУ, в Авиагородке Батайска, на улице Гагарина в Азове, в микрорайоне В-9 Волгодонска, в поселке Старая Станица Каменского района. За счет этого появятся 8 905 новых мест для учащихся Ростовской области. Губернатор Василий Голубев поручил тщательно контролировать выполнение работ по завершению строительства этих объектов.
Еще пять школ строятся в Батайске на улице Огородной, в Красном Сулине, в селе Троицком Неклиновского района, в поселке Балко-Грузинском Егорлыкского района и в станице Красноярская Цимлянского района. Работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие образования» с планами завершить в текущем году. Это даст еще почти 1,6 тысячи мест.
Кроме того, появится школа на 1200 мест в Октябрьском районе в Ростове-на-Дону.
Замглавы Минстроя региона сообщал Валерий Савельев, что в прошлом году началось строительство 11 школ. Финансирование этих объектов полностью обеспечили.
Добавим, что в 2022 году основное внимание было уделено завершению строительства детских садов. Тогда построили 20 дошкольных учреждений, что позволило решить проблему нехватки мест для детей дошкольного возраста. Теперь приоритетом стала разработка и строительство школ. В прошлом году возвели пять общеобразовательных учреждений общей вместимостью 1,4 тысячи мест.
А за последние десять лет на территории Ростовской области ввели в эксплуатацию около 200 объектов образования.
Образовательный комплекс Ростовской области 1075 дневных муниципальных школ, 4 — вечерних школы, 8 государственных школы-интерната, 3 — государственных санаторных школы-интерната, 30 — государственных коррекционных образовательных организации.
Кроме того, в этот список входят одно специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным поведением, 14 — негосударственных общеобразовательных организаций, 6 — общеобразовательных организаций.
В целом губернатор Василий Голубев сообщал, что одна из приоритетных задач является создание мест в школах, повышение их качества и оснащенности. По его словам, в регионе активно строят жилье, из-за чего нужны новые объекты образования.
Губернатор поручал главам муниципалитетов взять на контроль завершение строительства школ и детсадов.
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