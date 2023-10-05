Сколько школ построили в Ростовской области за 5 лет

В рамках национального проекта «Образование» необходимо завершить и ввести в эксплуатацию восемь школ: в Ростове — в микрорайоне Левенцовском, в районе Ростовского моря и в микрорайоне ЮФУ, в Авиагородке Батайска, на улице Гагарина в Азове, в микрорайоне В-9 Волгодонска, в поселке Старая Станица Каменского района. За счет этого появятся 8 905 новых мест для учащихся Ростовской области. Губернатор Василий Голубев поручил тщательно контролировать выполнение работ по завершению строительства этих объектов.