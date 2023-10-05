Тысячи школьников посетят предприятия Сахалина в 2023 году

Экскурсии на предприятия островного региона расширили региональную программу детского социального туризма, в рамках которой школьники из всех районов области посещают Южно-Сахалинск. Эту инициативу запустили благодаря губернатору Валерию Лимаренко в 2021 году. Партнерами проекта являются министерства культуры, образования и социальной защиты, агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области, пассажирская компания «Сахалин» и АО «Сахпасфлот», а также предприятия, участвующие в профориентационном блоке проекта. В пилотный период участие в проекте приняли 2,5 тысячи школьников. В 2022 году в бесплатные путешествия отправились уже более 20 тысяч юных островитян, а с начала 2023 года — свыше 27 тысяч. К концу текущего года ожидаемое число экскурсантов превысит 30 тысяч человек.