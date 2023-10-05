Устроивший дрифт водитель чуть не сбил пешеходов в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:57
Водитель BMW устроил шоу на пересечении Красноармейской и Кировского. Он начал резко разворачиваться и кружиться на месте, несмотря на проезжающие машины.
Все это происходило рядом с пешеходным переходом. «Водитель устроил дрифт и чуть нe сбил пешехода c собакой», — уточнил автор.
В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни раскритиковали поступок водителя, а другие не увидели в нем ничего плохого.
«Без номеров. Но, если задаться целью, то найти можно», — говорится в комментариях. Другие заявили, что водителя нужно лишить прав.
Ранее видео нападения автохама на пешехода в Азове попало в Сеть.