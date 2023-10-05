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Устроивший дрифт водитель чуть не сбил пешеходов в Ростове-на-Дону

Устроивший дрифт водитель чуть не сбил пешеходов в Ростове-на-Дону

5 октября 2023, 04:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону водитель иномарки устроил дрифт возле пешеходного перехода, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Водитель BMW устроил шоу на пересечении Красноармейской и Кировского. Он начал резко разворачиваться и кружиться на месте, несмотря на проезжающие машины.

Все это происходило рядом с пешеходным переходом. «Водитель устроил дрифт и чуть нe сбил пешехода c собакой», — уточнил автор.

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В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни раскритиковали поступок водителя, а другие не увидели в нем ничего плохого.

«Без номеров. Но, если задаться целью, то найти можно», — говорится в комментариях. Другие заявили, что водителя нужно лишить прав.

Ранее видео нападения автохама на пешехода в Азове попало в Сеть.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Водитель#Последние новости Ростова на сегодня#Дрифт#Пешеходы
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