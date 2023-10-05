В Москве состоялась премьера сериала про русских хакеров

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Вадим Галыгин сообщил, что сериал рассказывает о команде находчивых профессионалов, обладающих не только смекалкой, но и чувством юмора, сообщает gorod55.ru.
В свою очередь режиссёр-постановщик сериала Марк Горобец отметил, что этот сериал стал его любимым. Он давно хотел снять экшен-сериал, включающий масштабную историю, много трюков, путешествий и событий, связанных с героями, в которых влюбится зритель. По его словам, зрителям предстоит вместе с командой хакеров путешествовать по самым разным уголкам и выбираться из сложных ситуаций.
Создателю проекта — компании WMG помогли Институт развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студия». 10 октября в видеосервисе Wink состоится премьера первых эпизодов. По ТВ сериал покажут уже в этом сезоне.
Гендиректор Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и «НМГ Студии») Антон Володькин заявил, что для компании логично представлять проекты про разные стороны digital. Также он назвал новый сериал драйвовым, ярким и смешным и рассказал, что в нём снимается много звёзд.