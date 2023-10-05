В Москве состоялась премьера сериала про русских хакеров

В свою очередь режиссёр-постановщик сериала Марк Горобец отметил, что этот сериал стал его любимым. Он давно хотел снять экшен-сериал, включающий масштабную историю, много трюков, путешествий и событий, связанных с героями, в которых влюбится зритель. По его словам, зрителям предстоит вместе с командой хакеров путешествовать по самым разным уголкам и выбираться из сложных ситуаций.