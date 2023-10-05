В октябре в Ростовской области зафиксировали профицит преподавателей

По словам аналитиков, это говорит о профиците специалистов, поскольку идеальные условия для рынка — это от пяти до восьми соискателей на одну вакансию. В этом случае конкуренция достаточна для того, чтобы у работодателя был выбор, но при этом не избыточна для специалистов, нуждающихся в работе.