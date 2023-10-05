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В октябре в Ростовской области зафиксировали профицит преподавателей

В октябре в Ростовской области зафиксировали профицит преподавателей

5 октября 2023, 12:51
Фото: 1MI
В октябре в Ростовской области зафиксировали профицит преподавателей
В Ростовской области к октябрю зафиксировали прирост числа преподавателей, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на аналитиков порталов по трудоустройству HeadHunter и «Авито Работа» объявил, что в октябре 2023 года удалось преодолеть дефицит преподавателей, а индекс конкуренции за рабочее место в сфере образования Ростовской области достиг отметки в 8,4 резюме на одну вакансию.

По словам аналитиков, это говорит о профиците специалистов, поскольку идеальные условия для рынка — это от пяти до восьми соискателей на одну вакансию. В этом случае конкуренция достаточна для того, чтобы у работодателя был выбор, но при этом не избыточна для специалистов, нуждающихся в работе.

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«Ещё в июле он[прим. редакции — индекс конкуренции] составлял 6,4 — был хотя и в комфортном диапазоне, но значительно меньше, чем сейчас», — рассказали в издании.

При этом в августе 2023 года, согласно данным аналитиков, в Ростовской области чаще всего работодатели искали учителей начальных классов, преподавателей русского и английского языков, литературы, математики, физики и информатики.

При этом средний диапазон зарплат в Ростовской области, согласно объявлениям от работодателей, составлял от 32 до 114 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Ростовской области не хватает не только учителей, но и врачей.

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