В Ростове-на-Дону до конца года обустроят 200 новых площадок для отходов

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Накануне в Ростове-на-Дону прошло планерное совещание в администрации города. В рамках совещания сотрудники Департамента ЖКХ, комитета по охране окружающей среды объявили о результатах исследования более сотни контейнерных площадок. В течение 10 дней мониторинга ситуации с вывозом мусора инспекторы выявили 54 случая нарушения сроков вывоза коммунальных отходов.
Сейчас для решения проблемы создали рабочую группу, кроме того, на проблемных контейнерных площадках установят системы видеонаблюдения, а на территории Ростова собираются оборудовать еще 200 площадок для сбора крупногабаритных отходов. Власти обещают закончить эти работы к концу 2023 года.
«Накануне, 3 октября, заключен дополнительный муниципальный контракт на вывоз 35 тысяч кубометров отходов», — рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.
Ранее в центре Ростова обнаружили свалку строительного мусора.