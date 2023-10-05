В Ростове-на-Дону до конца года обустроят 200 новых площадок для отходов

Сейчас для решения проблемы создали рабочую группу, кроме того, на проблемных контейнерных площадках установят системы видеонаблюдения, а на территории Ростова собираются оборудовать еще 200 площадок для сбора крупногабаритных отходов. Власти обещают закончить эти работы к концу 2023 года.