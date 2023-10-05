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Published Сегодня, 13:57

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В Ростове-на-Дону до конца года обустроят 200 новых площадок для отходов

В Ростове-на-Дону до конца года обустроят 200 новых площадок для отходов

5 октября 2023, 13:57
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону до конца года обустроят 200 новых площадок для отходов
В Ростове до конца года обещают обустроить 200 площадок для крупногабаритных отходов, об этом сообщили в администрации города.

Накануне в Ростове-на-Дону прошло планерное совещание в администрации города. В рамках совещания сотрудники Департамента ЖКХ, комитета по охране окружающей среды объявили о результатах исследования более сотни контейнерных площадок. В течение 10 дней мониторинга ситуации с вывозом мусора инспекторы выявили 54 случая нарушения сроков вывоза коммунальных отходов.

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Сейчас для решения проблемы создали рабочую группу, кроме того, на проблемных контейнерных площадках установят системы видеонаблюдения, а на территории Ростова собираются оборудовать еще 200 площадок для сбора крупногабаритных отходов. Власти обещают закончить эти работы к концу 2023 года.

«Накануне, 3 октября, заключен дополнительный муниципальный контракт на вывоз 35 тысяч кубометров отходов», — рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

Ранее в центре Ростова обнаружили свалку строительного мусора.

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