В Ростове «Синара» распланирует землю под трамвайную линию до Центрального рынка

Транспортный объект должен будет связать площадь Мичурина и Центральный рынок Ростова, площадь участка земли под планировку и размещение трамвайной линии составила почти 32 гектара. Документация должна быть подготовлена в течение одного года, работы будут идти параллельно с подготовкой документации для другой линии скоростного трамвая на СЖМ.