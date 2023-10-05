В Ростове «Синара» распланирует землю под трамвайную линию до Центрального рынка

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В среду, 4 октября, администрация Ростова-на-Дону опубликовала постановление о том, что ООО «СИНАРА — Городские Транспортные Решения» возьмет на себя работы и расходы по разработке документации для размещения еще одной линии скоростного трамвая в центре города.
Транспортный объект должен будет связать площадь Мичурина и Центральный рынок Ростова, площадь участка земли под планировку и размещение трамвайной линии составила почти 32 гектара. Документация должна быть подготовлена в течение одного года, работы будут идти параллельно с подготовкой документации для другой линии скоростного трамвая на СЖМ.
Предположительно, запуск скоростного трамвая позволит разгрузить транспортные потоки в центре города и решить острую проблему с недостатком общественного транспорта, из-за которого на Центральном рынке Ростова-на-Дону собираются огромные очереди из пассажиров.