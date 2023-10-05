rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В Ростовской области готовят поля для стрельбищ и выращивают грибы в автобусах

В Ростовской области готовят поля для стрельбищ и выращивают грибы в автобусах

5 октября 2023, 14:56
Фото: Midjourney
В Ростовской области готовят поля для стрельбищ и выращивают грибы в автобусах
В Ростовской области решили обустроить поля для стрельбищ, пока в Ростове судят возможного виновника гибели пожилой учительницы в ливневке и выращивают в салонах автобусах грибы.

Подавтобусники или вешенки

В четверг, 5 октября, ростовчане сообщили о том, что в салоне одного из автобусов выросли самые настоящие грибы.

«Чудо природы» обнаружили в салоне автобуса, следующего по маршруту №18, около средней двери у посадочных мест. Некоторые из пассажиров предположили, что грибы являются вешенками, которые выпали из пакета и прижились в салоне общественного транспорта.

Однако факт того, что грибы никто не заметил, возмутил ростовчан, которые теперь задаются вопросом о том, сколько внимания уделяют поддержанию чистоты в салонах общественного транспорта.

«Это как надо не следить за автобусом? Когда вы говорите его мыли последний раз?», — спросили ростовчане.

«Это как надо не следить за автобусом? Когда вы говорите его мыли последний раз?», — спросили ростовчане.«Это как надо не следить за автобусом? Когда вы говорите его мыли последний раз?», — спросили ростовчане.
«Это как надо не следить за автобусом? Когда вы говорите его мыли последний раз?», — спросили ростовчане.
Фото: ТГ Это Ростов!

Простор для навыка

Правительство Ростовской области опубликовало документы, согласно которым два участка земли под ведение сельского хозяйства общей площадью более 22 гектаров передадут для обустройства стрельбищ.

Участкам заменят категорию разрешенного использования, после чего на территории Багаевского района появятся площадки для стрельбищ общей площадью 220 тысяч квадратных метров земли.

Сроки реализации проекта не сообщаются.

Преступление и наказание

СУ СКР по Ростовской области объявил, что в Ростове огласили приговор по делу о гибели пожилой женщины в ливневке во время дождя.

Напомним, в конце апреля текущего года во время обильных ливней пенсионерку Лидию Радченко, работавшую учителем, затянуло в ливневку потоками воды. Женщина не смогла выбраться и погибла в результате несчастного случая. По факту гибели женщины возбудили уголовное дело.

Ростовчане сообщили о вновь забитой ливневке, в которой погибла учительница Радченко
Узнать подробнее
В СК объявили, что подозреваемым в деле стал директор МУП «По ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений». В СК объявили, что подозреваемым в деле стал директор МУП «По ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений».
В СК объявили, что подозреваемым в деле стал директор МУП «По ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений».
Фото: Администрация Ростова

В СК объявили, что подозреваемым в деле стал директор МУП «По ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений». В его зоне ответственности находился ремонт ливневой канализации на перекрестке улиц Оганова и Тульской, который так и не провели.

Во время расследования уголовного дела фигурант признал свою вину и находился под домашним арестом. Суд определил, что директор МУП получит два года лишения свободы условно, однако приговор пока не обрел законную силу.

Читайте также:
В октябре в Ростовской области зафиксировали профицит преподавателейРостовский митрополит Меркурий рассказал, какая еда распространяет ядЖителям в Ростовской области стали доказывать падение цен на бензин
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Надежда Пустяк#Грибы#Последние новости Ростова на сегодня#Багаевский район#Общественный транспорт в Ростове#Дожди в Ростове#Уголовное дело#Гибель человека#Гибель#Пожилая женщина#Ливневка#Происшествия#Земельные участки
Подпишитесь
Эколог рассказал, к чему может привести уничтожение Кумженской рощи в Ростове
Сегодня, 08:04
Ростовский митрополит Меркурий признался в своих вспышках гнева
Сегодня, 09:44
Германия отказалась передать ВСУ ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
Сегодня, 06:32
Рыба и морепродукты резко подорожали в Ростовской области
Сегодня, 09:17
Александр Листопадов: выдающийся фольклорист и собиратель донских песен
Сегодня, 07:05
Где безопаснее жить в донской столице
Сегодня, 10:56