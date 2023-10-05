В Ростовской области готовят поля для стрельбищ и выращивают грибы в автобусах

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
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В четверг, 5 октября, ростовчане сообщили о том, что в салоне одного из автобусов выросли самые настоящие грибы.
«Чудо природы» обнаружили в салоне автобуса, следующего по маршруту №18, около средней двери у посадочных мест. Некоторые из пассажиров предположили, что грибы являются вешенками, которые выпали из пакета и прижились в салоне общественного транспорта.
Однако факт того, что грибы никто не заметил, возмутил ростовчан, которые теперь задаются вопросом о том, сколько внимания уделяют поддержанию чистоты в салонах общественного транспорта.
«Это как надо не следить за автобусом? Когда вы говорите его мыли последний раз?», — спросили ростовчане.
Правительство Ростовской области опубликовало документы, согласно которым два участка земли под ведение сельского хозяйства общей площадью более 22 гектаров передадут для обустройства стрельбищ.
Участкам заменят категорию разрешенного использования, после чего на территории Багаевского района появятся площадки для стрельбищ общей площадью 220 тысяч квадратных метров земли.
Сроки реализации проекта не сообщаются.
СУ СКР по Ростовской области объявил, что в Ростове огласили приговор по делу о гибели пожилой женщины в ливневке во время дождя.
Напомним, в конце апреля текущего года во время обильных ливней пенсионерку Лидию Радченко, работавшую учителем, затянуло в ливневку потоками воды. Женщина не смогла выбраться и погибла в результате несчастного случая. По факту гибели женщины возбудили уголовное дело.
В СК объявили, что подозреваемым в деле стал директор МУП «По ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений». В его зоне ответственности находился ремонт ливневой канализации на перекрестке улиц Оганова и Тульской, который так и не провели.
Во время расследования уголовного дела фигурант признал свою вину и находился под домашним арестом. Суд определил, что директор МУП получит два года лишения свободы условно, однако приговор пока не обрел законную силу.