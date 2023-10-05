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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

В Ростовской области на выходных похолодает до 0°C

В Ростовской области на выходных похолодает до 0°C

5 октября 2023, 18:07
Фото: 1MI
В Ростовской области на выходных похолодает до 0°C
В Ростовской области 7 и 8 октября ожидаются ночные заморозки до 0°C, об этом сообщили в донском гидрометцентре.

Напомним, ранее синоптики объявили, что жителей Ростовской области в конце недели ожидает похолодание с дождями, туманом и даже градом в отдельных районах.

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В субботу и воскресенье, 7 и 8 октября, в Ростовской области пройдут дожди с грозами. Так в субботу скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду, а температура воздуха ночью упадет до нуля градусов, в отдельных районах ожидается от пяти до +10 градусов. Днем может потеплеть до +20 градусов.

А уже в воскресенье, 8 октября, ночью начнут лить дожди. Ветер станет еще сильнее, и его скорость увеличится до 27 метров в секунду. При этом в течении дня будет прохладно — от +7 до +16 градусов, и только на юге воздух прогреется до +20 градусов.

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