В Ростовской области на выходных похолодает до 0°C

А уже в воскресенье, 8 октября, ночью начнут лить дожди. Ветер станет еще сильнее, и его скорость увеличится до 27 метров в секунду. При этом в течении дня будет прохладно — от +7 до +16 градусов, и только на юге воздух прогреется до +20 градусов.