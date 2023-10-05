В Ростовской области на выходных похолодает до 0°C

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Напомним, ранее синоптики объявили, что жителей Ростовской области в конце недели ожидает похолодание с дождями, туманом и даже градом в отдельных районах.
В субботу и воскресенье, 7 и 8 октября, в Ростовской области пройдут дожди с грозами. Так в субботу скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду, а температура воздуха ночью упадет до нуля градусов, в отдельных районах ожидается от пяти до +10 градусов. Днем может потеплеть до +20 градусов.
А уже в воскресенье, 8 октября, ночью начнут лить дожди. Ветер станет еще сильнее, и его скорость увеличится до 27 метров в секунду. При этом в течении дня будет прохладно — от +7 до +16 градусов, и только на юге воздух прогреется до +20 градусов.