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Published Сегодня, 17:01

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В Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца

В Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца

5 октября 2023, 17:01
Фото: 1MI
В Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца
В Ростовской области цены на говядину и курицу «подскочили» на 10 рублей с сентября, об этом сообщили аналитики Ростовстата.

В Ростовской области уже несколько месяцев наблюдается заметный рост цен на животноводческую продукцию, аналитики регулярно сообщают о повышении цен на различные виды мяса, молочную продукцию и даже яйца.

В четверг, 5 октября, был опубликован очередной список средних цен на ряд товаров и платных услуг, согласно которым в Ростовской области с начала сентября выросли цены на говядину, курицу и яйца.

Согласно данным сотрудников Ростовстата, месяц назад килограмм говядины обошелся бы дончанам в 484 рубля, однако в октябре за этот же продукт придется заплатить уже в среднем 493,4 рубля. Самая дорогая говядина оказалась в Сальске и Ростове — цены колеблются от 499 до 505,8 рубля за килограмм.

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Кроме того, «взлетели» цены и на курицу. Килограмм курятины 223,9 рубля, хотя еще в сентябре он стоил 214,5 рубля. Самым дорогим мясо курицы оказалось для ростовчан, в магазинах и на рынках его средняя цена составила 233,8 рубля за килограмм.

Еще более удручающая ситуация сложилась с ценами на яйца. В начале сентября дончане могли приобрести десяток яиц за 75,8 рубля, однако сейчас их цена составляет 84,8 рубля. В процентном соотношении рост цен составил 11,7%. Дороже всего яйца стоят в Таганроге, там за десяток горожанам придется заплатить 89,3 рубля.

Ранее эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты и услуги в Ростовской области.

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