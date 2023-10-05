В Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца

Согласно данным сотрудников Ростовстата, месяц назад килограмм говядины обошелся бы дончанам в 484 рубля, однако в октябре за этот же продукт придется заплатить уже в среднем 493,4 рубля. Самая дорогая говядина оказалась в Сальске и Ростове — цены колеблются от 499 до 505,8 рубля за килограмм.