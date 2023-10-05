В Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В Ростовской области уже несколько месяцев наблюдается заметный рост цен на животноводческую продукцию, аналитики регулярно сообщают о повышении цен на различные виды мяса, молочную продукцию и даже яйца.
В четверг, 5 октября, был опубликован очередной список средних цен на ряд товаров и платных услуг, согласно которым в Ростовской области с начала сентября выросли цены на говядину, курицу и яйца.
Согласно данным сотрудников Ростовстата, месяц назад килограмм говядины обошелся бы дончанам в 484 рубля, однако в октябре за этот же продукт придется заплатить уже в среднем 493,4 рубля. Самая дорогая говядина оказалась в Сальске и Ростове — цены колеблются от 499 до 505,8 рубля за килограмм.
Кроме того, «взлетели» цены и на курицу. Килограмм курятины 223,9 рубля, хотя еще в сентябре он стоил 214,5 рубля. Самым дорогим мясо курицы оказалось для ростовчан, в магазинах и на рынках его средняя цена составила 233,8 рубля за килограмм.
Еще более удручающая ситуация сложилась с ценами на яйца. В начале сентября дончане могли приобрести десяток яиц за 75,8 рубля, однако сейчас их цена составляет 84,8 рубля. В процентном соотношении рост цен составил 11,7%. Дороже всего яйца стоят в Таганроге, там за десяток горожанам придется заплатить 89,3 рубля.
Ранее эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты и услуги в Ростовской области.