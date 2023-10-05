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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

Фото в купальнике показала участница «Мисс Россия» из Ростова-на-Дону

В Сети появились откровенные снимки финалистки конкурса «Мисс Россия» из Ростова

5 октября 2023, 09:18
Фото: pxhere.com
Фото в купальнике показала участница «Мисс Россия» из Ростова-на-Дону
Участница конкурса красоты «Мисс Россия 2023» Алина Моргунова из Ростова-на-Дону опубликовала фото в купальнике, снимки размещены на ее странице в соцсетях.

Девушка разместила фотографию в леопардовом купальнике, в котором она сидит возле ретро-автомобиля. Она попросила подписчиков проголосовать за нее.

Речь идет о голосовании за финалисток конкурса, которые провели аналогичные фотосессии. На данный момент, 19-летняя Моргунова успела набрать 562 голоса.

«Моя мечта — стать успешной и влиятельной женщиной, которая помогает другим и вносит позитивные изменения в мир», — написала она о себе.

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«Моя мечта — стать успешной и влиятельной женщиной, которая помогает другим и вносит позитивные изменения в мир», — написала она о себе.«Моя мечта — стать успешной и влиятельной женщиной, которая помогает другим и вносит позитивные изменения в мир», — написала она о себе.
«Моя мечта — стать успешной и влиятельной женщиной, которая помогает другим и вносит позитивные изменения в мир», — написала она о себе.
Фото: vk.com/arinamorgunova

А одним из своих уникальных качеств она назвала способность быстро обучаться и адаптироваться.

Добавим, что на первом месте идет участница из республики Тыва. Она набрала 5,4 тысячи голосов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Пожар#Голосование#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Мисс Офис#Фото#Республика Тыва#Происшествия
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