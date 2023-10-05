В Сети появились откровенные снимки финалистки конкурса «Мисс Россия» из Ростова

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Девушка разместила фотографию в леопардовом купальнике, в котором она сидит возле ретро-автомобиля. Она попросила подписчиков проголосовать за нее.
Речь идет о голосовании за финалисток конкурса, которые провели аналогичные фотосессии. На данный момент, 19-летняя Моргунова успела набрать 562 голоса.
«Моя мечта — стать успешной и влиятельной женщиной, которая помогает другим и вносит позитивные изменения в мир», — написала она о себе.
А одним из своих уникальных качеств она назвала способность быстро обучаться и адаптироваться.
Добавим, что на первом месте идет участница из республики Тыва. Она набрала 5,4 тысячи голосов.
Читайте также о том, как сложилась судьба участниц конкурса красоты «Мисс Офис» из Ростовской области.