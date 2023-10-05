В ЦБ рассказали, куда банки передали биометрию жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Не так давно в МФЦ Ростовской области случился ажиотаж из-за желания местных жителей написать отказ от сбора биометрических данных. Ранее в мессенджерах рассылали сообщение, что собирать биометрию будут через банкоматы и звонки.
Управляющая Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева заявила, что банки действительно были обязаны до 30 сентября передать имеющиеся у них биометрические данные граждан в единую федеральную биометрическую систему. Об этом банки должны были предупредить заранее.
При этом Леонтьева заверила, что собрать биометрические данные принудительно через банкомат или разговор по телефону невозможно. Сбор биометрии представляет собой сложную комплексную процедуру, которая проводится по желанию гражданина исключительно в МФЦ или в банках.
Граждане могут отозвать согласие на хранение биометрических данных в любой момент в личном кабинете на сайте государственных услуг.
Ранее министр цифрового развития Ростовской области Евгений Полуянов заявил, что власти не будут следить за людьми с помощью биометрии.