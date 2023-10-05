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В ЦБ рассказали, куда банки передали биометрию жителей Ростовской области

В ЦБ рассказали, куда банки передали биометрию жителей Ростовской области

5 октября 2023, 10:50
Фото: Cpl. Christopher O'Quin/cc0/wikimedia.org
В ЦБ рассказали, куда банки передали биометрию жителей Ростовской области
Собрать биометрические данные граждан могут только банки и МФЦ, заявила управляющая Отделением БАНКА России по Ростовской области Наталья Леонтьева.

Не так давно в МФЦ Ростовской области случился ажиотаж из-за желания местных жителей написать отказ от сбора биометрических данных. Ранее в мессенджерах рассылали сообщение, что собирать биометрию будут через банкоматы и звонки.

Управляющая Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева заявила, что банки действительно были обязаны до 30 сентября передать имеющиеся у них биометрические данные граждан в единую федеральную биометрическую систему. Об этом банки должны были предупредить заранее.

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При этом Леонтьева заверила, что собрать биометрические данные принудительно через банкомат или разговор по телефону невозможно. Сбор биометрии представляет собой сложную комплексную процедуру, которая проводится по желанию гражданина исключительно в МФЦ или в банках.

Граждане могут отозвать согласие на хранение биометрических данных в любой момент в личном кабинете на сайте государственных услуг.

Ранее министр цифрового развития Ростовской области Евгений Полуянов заявил, что власти не будут следить за людьми с помощью биометрии.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Сбор биометрических данных в Ростовской области
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