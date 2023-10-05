Вертолет и самолет выставили на продажу в Ростовской области

Примечательно, что в соседнем Краснодарском крае продают гораздо больше самолетов. Например, двухместный самолет Piper PA-18 Super Cub там предлагают купить за 5,7 миллиона рублей. СП-30, также в идеальном состоянии, продают за 2,9 миллиона рублей. Дороже всего обойдется в соседнем регионе самолет Cessna 172 — он стоит 8,2 миллиона рублей.