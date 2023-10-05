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В Ростовской области предлагают купить вертолет и самолет

Вертолет и самолет выставили на продажу в Ростовской области

5 октября 2023, 04:30
Фото: pxhere.com
В Ростовской области предлагают купить вертолет и самолет
В Ростовской области предлагают купить вертолет Ка-26 и самолет СП-30, соответствующие объявления появились на сайте бесплатных объявлений.

В Ростовской области на продажу выставили вертолет Ка-26 и двухместный самолет Сп-30. Оба находятся в рабочем состоянии. Цена вертолета составляет 6,5 миллиона рублей, а самолета — 9,5 миллиона рублей.

Вертолет Ка-26 выпущен в 1977 году. «Календарный межремонтный ресуpc закончен. Часовой ресурс на агрегаты и планер ещё есть», — заявляет продавец. Налет с начала эксплуатации Ка-26 составляет более четырех тысяч часов.

«Все паспорта и формуляры на месте, вертолет в ресурсе, но с просроченным календарем. Укомплектован грузопассажирской кабиной и химическим оборудованием. Законсервирован», — заключает продавец.

Вертолет Ка-26, выставленный на продажуВертолет Ка-26, выставленный на продажу
Вертолет Ка-26, выставленный на продажу
Фото: Авито

Двухместный самолет СП-30 продают в Таганроге. «Подойдет как для выполнения туристическиx или учебныx полетов, так и для сельскохозяйственных работ. Надежный рабочий самолёт, прост в эксплуатации и обслуживании», — описывает его продавец.

Самолет Сп-30Самолет Сп-30
Самолет Сп-30
Фото: Авито

Также он заявляет, что имеет гарантию на двигатель, а ресурс фюзеляжа составляет пять тысяч часов.

Примечательно, что в соседнем Краснодарском крае продают гораздо больше самолетов. Например, двухместный самолет Piper PA-18 Super Cub там предлагают купить за 5,7 миллиона рублей. СП-30, также в идеальном состоянии, продают за 2,9 миллиона рублей. Дороже всего обойдется в соседнем регионе самолет Cessna 172 — он стоит 8,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что из ростовских вертолетов Ми-28 создадут отряды для ликвидации БПЛА.

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#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#RostovGazeta
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