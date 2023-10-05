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Власти собираются продать акции «Ростовгоргаза» за 89,8 млн рублей

Власти собираются продать акции «Ростовгоргаза» за 89,8 млн рублей

5 октября 2023, 15:27
Фото: rostovgazeta.ru
Власти собираются продать акции «Ростовгоргаза» за 89,8 млн рублей
В Ростове проведут торги для продажи акций компании АО «Ростовгоргаз», информация об этом появилась на портале администрации города.

В четверг, 5 октября, стало известно, что власти Ростова-на-Дону собираются реализовать на торгах акции АО «Ростовгоргаз».

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Сам аукцион пройдет 17 ноября 2023 года, на нем планируют продать пакет из 2,5 тысячи акций (8% от общего числа обыкновенных акций), начальную стоимость лота оценили в 89,88 миллиона рублей. Шаг аукциона будет установлен продавцом и не превысит 5% от начальной цены продажи. С подробностями торгов можно ознакомиться на портале мэрии.

Напомним, ранее администрация пыталась продать акции за 77,4 миллиона рублей.

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