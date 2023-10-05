Власти собираются продать акции «Ростовгоргаза» за 89,8 млн рублей

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В четверг, 5 октября, стало известно, что власти Ростова-на-Дону собираются реализовать на торгах акции АО «Ростовгоргаз».
Сам аукцион пройдет 17 ноября 2023 года, на нем планируют продать пакет из 2,5 тысячи акций (8% от общего числа обыкновенных акций), начальную стоимость лота оценили в 89,88 миллиона рублей. Шаг аукциона будет установлен продавцом и не превысит 5% от начальной цены продажи. С подробностями торгов можно ознакомиться на портале мэрии.
Напомним, ранее администрация пыталась продать акции за 77,4 миллиона рублей.