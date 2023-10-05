Власти собираются продать акции «Ростовгоргаза» за 89,8 млн рублей

Сам аукцион пройдет 17 ноября 2023 года, на нем планируют продать пакет из 2,5 тысячи акций (8% от общего числа обыкновенных акций), начальную стоимость лота оценили в 89,88 миллиона рублей. Шаг аукциона будет установлен продавцом и не превысит 5% от начальной цены продажи. С подробностями торгов можно ознакомиться на портале мэрии.