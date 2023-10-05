Военнослужащего будут судить в Ростове-на-Дону по делу о госизмене

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Издание со ссылкой на источники пишет, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Дело в том, что в материалах есть гриф «секретно».
«Бориеву сейчас 25 лет, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Его дело рассмотрят в Ростове», — пишет издание.
Отмечается, что ранее его привлекли к ответственности за грубый дисциплинарный проступок. Однако подробностей пока нет.
Официальной информации об уголовном деле не поступало, она уточняется.
Ранее в Сети появилось видео задержания в Ростовской области украинки, шпионившей для ВСУ. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.