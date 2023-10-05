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Военнослужащего будут судить в Ростове-на-Дону по делу о госизмене

Военнослужащего будут судить в Ростове-на-Дону по делу о госизмене

5 октября 2023, 06:21
Фото: Midjourney
Военнослужащего будут судить в Ростове-на-Дону по делу о госизмене
В Ростове-на-Дону в суд направили уголовное дело в отношении военнослужащего Алана Бориева, которому вменяют госизмену, сообщает ТАСС.

Издание со ссылкой на источники пишет, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Дело в том, что в материалах есть гриф «секретно».

«Бориеву сейчас 25 лет, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Его дело рассмотрят в Ростове», — пишет издание.

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Отмечается, что ранее его привлекли к ответственности за грубый дисциплинарный проступок. Однако подробностей пока нет.

Официальной информации об уголовном деле не поступало, она уточняется.

Ранее в Сети появилось видео задержания в Ростовской области украинки, шпионившей для ВСУ. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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