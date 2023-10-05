Записать ребенка в секцию можно на странице учреждения во «ВКонтакте»

За внедрение сервисов на уровне субъектов отвечает «Диалог» — координатор проекта по развитию госпабликов и головная организация центров управления регионами.



Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил, что государство уделяет большое внимание тому, чтобы граждане получали полезную информацию на удобных площадках. И возможность через соцсеть записать ребёнка в секцию — один из шагов к созданию целой экосистемы. В приложении, через которое идёт регистрация, уже имеется вся актуальная информация по кружкам и секциям, то есть её не нужно искать по всему интернету.