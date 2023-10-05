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Записать ребенка в секцию можно на странице учреждения во «ВКонтакте»

Записать ребенка в секцию можно на странице учреждения во «ВКонтакте»

5 октября 2023, 11:16
Фото: Midjourney
Специальный виджет для записи ребенка в кружок или секцию, интегрированный с «Госуслугами», появился на официальных страницах школ и детских садов в соцсети «ВКонтакте».

Он установлен в 45 000 пабликов, а заявления на запись ребенка с его помощью отправили уже 9500 граждан РФ.

Краснодарский край сейчас лидирует по количеству учреждений, добавивших новую функцию в официальные паблики, — 2500. Второе место у Ростовской области — 2300 учреждений. Замыкает лидирующую тройку Челябинская область — 1900, пишет 56orb.ru.

За внедрение сервисов на уровне субъектов отвечает «Диалог» — координатор проекта по развитию госпабликов и головная организация центров управления регионами.

Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил, что государство уделяет большое внимание тому, чтобы граждане получали полезную информацию на удобных площадках. И возможность через соцсеть записать ребёнка в секцию — один из шагов к созданию целой экосистемы. В приложении, через которое идёт регистрация, уже имеется вся актуальная информация по кружкам и секциям, то есть её не нужно искать по всему интернету.

Сервис показывает доступные программы, возрастные группы и расписание занятий. Чтобы получить услугу, необходимо нажать на кнопку «Запись в кружок», перейти в приложение «Госуслуги», войти в аккаунт и выбрать интересующие занятия. После этого пользователь автоматически возвращается в ВК, где происходит подтверждение записи. Всё это в среднем занимает меньше минуты.

Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов заявил, что «ВКонтакте» отличается высокой социальной ответственностью. Также он сообщил, что компания видит высокий отклик пользователей в виджетах для записи в кружки и надеется помогать дополнять официальные страницы учреждений новыми полезными сервисами.

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