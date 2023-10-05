Записать ребенка в секцию можно на странице учреждения во «ВКонтакте»

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Он установлен в 45 000 пабликов, а заявления на запись ребенка с его помощью отправили уже 9500 граждан РФ.
Краснодарский край сейчас лидирует по количеству учреждений, добавивших новую функцию в официальные паблики, — 2500. Второе место у Ростовской области — 2300 учреждений. Замыкает лидирующую тройку Челябинская область — 1900, пишет 56orb.ru.
За внедрение сервисов на уровне субъектов отвечает «Диалог» — координатор проекта по развитию госпабликов и головная организация центров управления регионами.
Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил, что государство уделяет большое внимание тому, чтобы граждане получали полезную информацию на удобных площадках. И возможность через соцсеть записать ребёнка в секцию — один из шагов к созданию целой экосистемы. В приложении, через которое идёт регистрация, уже имеется вся актуальная информация по кружкам и секциям, то есть её не нужно искать по всему интернету.
Сервис показывает доступные программы, возрастные группы и расписание занятий. Чтобы получить услугу, необходимо нажать на кнопку «Запись в кружок», перейти в приложение «Госуслуги», войти в аккаунт и выбрать интересующие занятия. После этого пользователь автоматически возвращается в ВК, где происходит подтверждение записи. Всё это в среднем занимает меньше минуты.
Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов заявил, что «ВКонтакте» отличается высокой социальной ответственностью. Также он сообщил, что компания видит высокий отклик пользователей в виджетах для записи в кружки и надеется помогать дополнять официальные страницы учреждений новыми полезными сервисами.