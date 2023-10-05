Жителям в Ростовской области стали доказывать падение цен на бензин

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Цены упали за период с 25 сентября по 1 октября по сравнению с периодом с 18 по 24 сентября. Изначально литр бензина стоил 59,1 рубля, теперь ценник опустился до 58,9 рубля.
АИ-92 упал в цене с 54,4 рубля до 54,3 рубля, АИ-95 — с 60,1 до 59,8 рубля, АИ-98 — остался на прежнем уровне. Что касается дизельного топлива, то оно подешевело до 64,8 рубля.
Согласно официальным данным, стоимость топлива снизилась в 60 регионах страны. Сильнее всего цены упали в Карелии и Омской области — на 2,5% и 2,3% соответственно.
Ранее ростовские таксисты рассказали, как на них отразилось подорожание бензина. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.