Жителям в Ростовской области стали доказывать падение цен на бензин

АИ-92 упал в цене с 54,4 рубля до 54,3 рубля, АИ-95 — с 60,1 до 59,8 рубля, АИ-98 — остался на прежнем уровне. Что касается дизельного топлива, то оно подешевело до 64,8 рубля.