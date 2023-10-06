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Published Сегодня, 06:40

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О кишащих в ТЦ «Горизонт» тараканах заявили ростовчане

Бегающих по фудкорту тараканов заметили в ТЦ «Горизонт» ростовчане

6 октября 2023, 06:40
Фото: 1MI
О кишащих в ТЦ «Горизонт» тараканах заявили ростовчане
В Ростове-на-Дону по торговому центру «Горизонт» ползают тараканы, сообщили посетители в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители заглянули в фудкорт и заметили ползающих насекомых. По их словам, тараканы бегали возле одного из кафе.

Ростовчанин заснял видео, на котором показал бегающих по стене насекомых. Добавим, что официальных комментариев от ТЦ по этому поводу не поступало.

Пользователи в комментариях написали, что готовить и есть нужно дома, чтобы не было сюрпризов.

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«А вы загляните в диваны, где столики. Недавно бросали фото и видео, как в щелях между диванами они кишат», — заявили ростовчане.
Видео: t.me/etorostov

«А вы загляните в диваны, где столики. Недавно бросали фото и видео, как в щелях между диванами они кишат», — заявили ростовчане.

«А вы думали их там нет?», — поинтересовались местные жители.

Ранее ростовчане заявили о появившихся в продаже пончиках с плесенью в «Пятерочке».

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