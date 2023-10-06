Бегающих по фудкорту тараканов заметили в ТЦ «Горизонт» ростовчане

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Местные жители заглянули в фудкорт и заметили ползающих насекомых. По их словам, тараканы бегали возле одного из кафе.
Ростовчанин заснял видео, на котором показал бегающих по стене насекомых. Добавим, что официальных комментариев от ТЦ по этому поводу не поступало.
Пользователи в комментариях написали, что готовить и есть нужно дома, чтобы не было сюрпризов.
«А вы загляните в диваны, где столики. Недавно бросали фото и видео, как в щелях между диванами они кишат», — заявили ростовчане.
«А вы думали их там нет?», — поинтересовались местные жители.
Ранее ростовчане заявили о появившихся в продаже пончиках с плесенью в «Пятерочке».