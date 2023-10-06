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Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Большинство ростовчан высказалось за бесплатную раздачу продуктов в магазинах

Большинство ростовчан высказались за бесплатную раздачу продуктов в магазинах

6 октября 2023, 11:10
Фото: Midjourney
Большинство ростовчан высказалось за бесплатную раздачу продуктов в магазинах
В ходе проведенного опроса жители России, в том числе Ростовской области, высказались о раздаче пенсионерам и малоимущим продуктов с истекающим сроком годности, сообщает Superjob.

Речь идет о том, чтобы организовать в магазинах «социальные полки» с товарами, у которых скоро закончится срок годности. Предлагается их продавать со скидкой или раздавать бесплатно.

Около 71% россиян высказались за создание «социальных полок», еще 17% респондентов были против. Они предложили повышать пенсии, а не раздавать такие товары.

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Добавим, женщины поддерживают инициативу активнее мужчин. Всего участниками опроса стали 1,6 тысячи человек из 376 населенных пунктов.

Ранее в Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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