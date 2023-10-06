Большинство ростовчан высказались за бесплатную раздачу продуктов в магазинах

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Речь идет о том, чтобы организовать в магазинах «социальные полки» с товарами, у которых скоро закончится срок годности. Предлагается их продавать со скидкой или раздавать бесплатно.
Около 71% россиян высказались за создание «социальных полок», еще 17% респондентов были против. Они предложили повышать пенсии, а не раздавать такие товары.
Добавим, женщины поддерживают инициативу активнее мужчин. Всего участниками опроса стали 1,6 тысячи человек из 376 населенных пунктов.
Ранее в Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.