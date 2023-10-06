Эксперт выступил против массового приезда в Ростов водителей автобусов из Киргизии

«Не разжигая межнациональную рознь подчеркну, что мигранты на маршрутах автобусов, на мой взгляд, недопустимы. На этих местах должны работать местные жители, которым нужна достойная заработная плата. В конце концов, если бизнес не в состоянии повысить людям зарплату, предлагаю увеличить проезд на один рубль — для повышения дохода водителей. Возможно, не все со мной согласятся. Но лично я доплатил бы лишний рубль за то, чтобы не переживать за своих детей, когда они едут в автобусе. Такие риски лучше перекрывать гарантией, чтобы водителями общественного транспорта оставались местные жители», — резюмирует эксперт.