Эксперт выступил против массового приезда в Ростов водителей автобусов из Киргизии

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
По информации СМИ, в Ростове могут трудоустроить 60 водителей общественного транспорта из Киргизии. Им якобы будет оказано содействие по всем вопросам, связанным с переездом и проживанием.
Напомним, что в часы-пик ростовчане жалуются на острую нехватку общественного транспорта. Это объясняется дефицитом водителей автобусов. Водители увольняются из-за низкой заработной платы, не соответствующей, по их словам, вложенным трудозатратам.
«Ситуация с водителями из Киргизии вызывает тревогу. Лично я, как гражданин, не хотел бы, чтобы у нас водителями работали мигранты. Они не знакомы с нашей ментальностью, нашими дорогами и особенностями южного региона», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог предлагает депутатам, которые занимаются обеспечением прав основной массы населения, следует задать соответствующие вопросы городскому управлению транспорта.
«Не разжигая межнациональную рознь подчеркну, что мигранты на маршрутах автобусов, на мой взгляд, недопустимы. На этих местах должны работать местные жители, которым нужна достойная заработная плата. В конце концов, если бизнес не в состоянии повысить людям зарплату, предлагаю увеличить проезд на один рубль — для повышения дохода водителей. Возможно, не все со мной согласятся. Но лично я доплатил бы лишний рубль за то, чтобы не переживать за своих детей, когда они едут в автобусе. Такие риски лучше перекрывать гарантией, чтобы водителями общественного транспорта оставались местные жители», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что проблема нехватки водителей в Ростове усугубилась из-за новых регионов.