«Ева» сэкономила абонентам МегаФона 50 лет жизни

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Сегодня абоненты сотовой связи активно подключают услуги цифровых секретарей, которые позволяют не тратить время на навязчивые звонки, а также определяет спамеров и мошенников. Проанализировав данные, сотрудники компании МегаФон выявили самые нелюбимые абонентами категорий вызовов — соцопросы, предложения финансовых и юридических услуг. При этом количество нежелательных звонков с начала текущего года выросло на 35%, а тактика спамеров адаптируется к блокирующим действиям операторов.
К примеру, если раньше для вредных массовых обзвонов один номер мог использоваться в течение месяца, то к осени 2023 года в большинстве случаев такой номер активен несколько дней или часов, после чего меняется. По данным МегаФона, 37% пытающихся звонить абонентам в течение дня спам-номеров проявляют активность в течение максимум двух часов.
Для защиты от нежелательных звонков, которые все же проходят через фильтры оператора, абоненты все чаще используют виртуальных помощников и интеллектуальные системы определения звонков. Виртуальный помощник «Ева» от МегаФона маркирует вызовы с неизвестных номеров на экране телефона, указывая категорию, и может ответить на звонок вместо человека, уточнив причину обращения и когда можно перезвонить, если предложение заинтересует абонента. За год число пользователей функции маркировки звонков с помощью «Евы» выросло в 55 раз — до 8,2 млн человек, и её популярность среди абонентов только растёт.
«МегаФон был первым из операторов большой четверки, кто предложил услуги виртуального помощника своим клиентам. За все время своей работы, отвечая на звонки, „Ева“ сэкономила нашим абонентам 416 тыс. часов личного времени, что равно 50 годам жизни. Мы продолжаем работать над новым функционалом „Евы“, постоянно совершенствуя алгоритмы ее работы: только с марта по август этого года точность идентификации звонящих увеличилась на 38%», — отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.
Большинство абонентов пользуется услугами виртуального ассистента при звонках на тему соцопросов (86,6% всех таких вызовов переводятся на виртуального секретаря), предложений финансовых и юридических фирм услуг (по 75%). Чаще абоненты сами общаются со службами такси (77%), доставки (63%) и онлайн-магазинами (66%).