«Ева» сэкономила абонентам МегаФона 50 лет жизни

Для защиты от нежелательных звонков, которые все же проходят через фильтры оператора, абоненты все чаще используют виртуальных помощников и интеллектуальные системы определения звонков. Виртуальный помощник «Ева» от МегаФона маркирует вызовы с неизвестных номеров на экране телефона, указывая категорию, и может ответить на звонок вместо человека, уточнив причину обращения и когда можно перезвонить, если предложение заинтересует абонента. За год число пользователей функции маркировки звонков с помощью «Евы» выросло в 55 раз — до 8,2 млн человек, и её популярность среди абонентов только растёт.