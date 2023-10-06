Глава РЭО Буцаев: Раздельный сбор отходов стал доступен в 77 регионах РФ

«РЭО провел мониторинг, в ходе которого было выявлено, что в целом по России раздельным накоплением ТКО охвачено 59,7% населения (+3% к началу 2023 года) в 77 субъектах РФ, это 87,4 млн человек. По итогам первого полугодия для раздельного накопления в стране оборудовано 204 тысячи контейнерных площадок с 358 тысячами контейнеров. Раздельный сбор отходов — одна из важнейших составляющих реформы отрасли обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла. К 2030 году сортировать отходы должны 95% населения», — отметил Буцаев.