Глава РЭО Буцаев: Раздельный сбор отходов стал доступен в 77 регионах РФ

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что в каждом регионе продолжается развитие инфраструктуры, но еще необходимо работать по линии экопросвещения, чтобы сортировка отходов дома вошла в привычку. Об этом пишет gorod55.ru.
«РЭО провел мониторинг, в ходе которого было выявлено, что в целом по России раздельным накоплением ТКО охвачено 59,7% населения (+3% к началу 2023 года) в 77 субъектах РФ, это 87,4 млн человек. По итогам первого полугодия для раздельного накопления в стране оборудовано 204 тысячи контейнерных площадок с 358 тысячами контейнеров. Раздельный сбор отходов — одна из важнейших составляющих реформы отрасли обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла. К 2030 году сортировать отходы должны 95% населения», — отметил Буцаев.
По его словам, жители 49 регионов уже оценили двухконтейнерный подход к раздельному накоплению отходов, когда на контейнерные площадки устанавливаются два вида контейнеров: для смешанных отходов и для вторичного сырья. Более того, в 19 регионах внедрено пофракционное накопление отходов. Девять регионов применяют оба метода.
Субсидия из федерального бюджета позволила регионам закупить 154 тыс. контейнеров для раздельного накопления отходов, что также положительно сказалось на внедрении раздельного накопления отходов в 42 регионах. При этом самый высокий процент охвата населения РНО зафиксирован в Центральном федеральном округе — 83,2%, а самый низкий — в Северо-Кавказском федеральном округе — 41,2%.
По информации регионов РФ, помимо контейнеров для РНО в стране работают 27 тысяч специализированных пунктов приема вторичных материальных ресурсов (экопункты, экодома, экостанции, экоцентры, фандоматы).
В 39 регионах жители имеют возможность сдать раздельно накопленные вторичные ресурсы за вознаграждение в специальных экопунктах. По итогам первого полугодия в России насчитывалось около 600 таких пунктов, позволяющих одновременно принимать несколько видов вторсырья.