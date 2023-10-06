Губернатор Подмосковья проинспектировал обновленный Физтех-колледж в Долгопрудном

За три года студенты получают профессию, а на получение специальности уходит на год больше. В распоряжении абитуриентов — 16 направлений, в частности — сетевое и системное администрирование, информационные системы и программирование, производство и обслуживание авиатехники и эксплуатация БАС. Также в колледже можно выучиться на оператора-логиста, дизайнера, специалиста в сфере рекламы, мастера по обработке цифровых данных и наладчика аппаратных и программных инфокоммуникационных систем.