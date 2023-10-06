Губернатор Подмосковья проинспектировал обновленный Физтех-колледж в Долгопрудном

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
По информации, предоставленной губернатором Подмосковья, обучение в колледже сейчас проходят 1250 студентов, почти 50% из которых получают специальности в сфере ИТ. Ряд региональных компаний в сотрудничестве с колледжами Московской области проводят подготовку молодых специалистов, которые уже ориентируются во всех особенностях работы к моменту трудоустройства. Подобным образом с Физтех-колледжем взаимодействуют Федеральная налоговая служба, предприятия оборонной отрасли и другие организации.
У истоков открытия Физтеха стоят три учреждения: Долгопрудненский техникум, ремесленное училище № 21 и профучилище № 94. Эти учебные заведения являются базой, на которой в 2020 году в Долгопрудном был учрежден колледж с ИТ-уклоном.
Как пишет издание mosregtoday.ru, в одном из корпусов, который был построен еще в 1963 году, недавно закончили капитальные ремонтные работы.
Согласно заявлению Алексея Летуновского, директора долгопрудненского Физтеха, о начале капремонта было объявлено 1 февраля этого года, а уже 1 сентября колледж распахнул свои двери перед студентами. В результате капремонта были обновлены фасад здания и внутренние помещения, а также полностью отремонтирована система инженерных коммуникаций. Создание комфортных условий для студентов колледжа было главной задачей проведения ремонтных работ.
В настоящее время предприятия российского оборонно-промышленного комплекса очень нуждаются в специалистах. Отправляясь на производства для прохождения практики, впоследствии учащиеся трудоустраиваются там же. Для ребят формируется индивидуальный график занятий. Практика без отрыва от теории является основным плюсом дуального обучения.
За три года студенты получают профессию, а на получение специальности уходит на год больше. В распоряжении абитуриентов — 16 направлений, в частности — сетевое и системное администрирование, информационные системы и программирование, производство и обслуживание авиатехники и эксплуатация БАС. Также в колледже можно выучиться на оператора-логиста, дизайнера, специалиста в сфере рекламы, мастера по обработке цифровых данных и наладчика аппаратных и программных инфокоммуникационных систем.
246 выпускников этого года — а это свыше 80% молодых специалистов, закончивших обучение в Физтехе, — уже работают по специальности. Из них 213 ребят трудоустроились в компании — партнеры колледжа.
Андрей Воробьев отметил, что сотрудничество заключается в следующем: когда компании необходимо решить насущные вопросы или продемонстрировать прорывы в каких-то сферах, студенты могут «попробовать эти узелки развязать, предложить какие-то решения».