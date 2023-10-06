«Каменный мешок»: краевед Багдыков рассказал, во что превращают Нахичевань в Ростове

Posted Сегодня, 20:50
Published Сегодня, 20:50
Modified Сегодня, 20:50
Updated Сегодня, 20:50
В Нахичевани на углу 20-й Линии и Мурлычева сносят целый исторический квартал. СМИ сообщают, что под снос попадают как минимум три старинных дома. Не сложно догадаться, что на этом месте скоро вырастут новые высотки.
Краевед подчеркивает, что это болезненная для него тема. Ведь речь идет об уничтожении облика Нахичевани — городских исторических объектов, которые были привлекательны не только для ростовчан, но и для гостей города.
«Нахичевань — это город, основанный в XVIII веке. Он построен по образу и подобию Васильевского острова, на „линиях“. Прежде Нахичевань считалась „зелеными легкими“ Ростова, спальным районом с особой атмосферой, где люди могли наслаждаться тишиной. Теперь, похоже, здесь будут не дома и сады, а настоящий „каменный мешок“ из человейников», — отмечает Георгий Багдыков.
По словам собеседника, вероятно, что здесь, как часто это бывает, в изобилии высоток не предусмотрят ни стоянок, ни паковочных мест.
«Я люблю Нахичевань. И если раньше я мечтал здесь жить, то теперь уже не хочу. Потому что большего ужаса, чем жизнь в „каменном мешке“ представить себе сложно», — подчеркивает краевед.
Эксперт задается главным вопросом — что Ростов будет показывать туристам? Что город оставит потомкам? Неужели — человейники?
«Каждый дом, который был снесен, хранит свою историю. О себе, о людях, которые в нем жили. Этим и определяется самобытность города. А как ее себе можно представить, если все вокруг будет в высотках?» — недоумевает собеседник.
Самое неприятное, по словам эксперта, заключается в том, что уничтожение исторической памяти донской столицы ведется под красивые разговоры о сохранении архитектурного наследия.
«Для меня совсем неважно, какая фирма застраивает дома. Наблюдая за происходящим, вспоминаю слова Маркса, хотя не являюсь его поклонником. Он говорил, что капитализм ради сверхприбыли ни перед чем не остановится. Конечно же, строительство высотки быстро приносит прибыль. А работать на энтузиазме бизнесмены не хотят. Поэтому надо создавать привлекательные условия, который побуждали бы наших коммерсантов вкладываться в старые здания, реставрировать их. Ведь это вполне реально», — уверен собеседник.
Только тогда, по словам эксперта, всем будет выгодно сохранять объекты исторического наследия. А в качестве бонуса можно разрешить строить хоть небоскребы в новых районах Ростова. Но делать Нью-Йорк в Нахичевани или историческом центре Ростова, по мнению Багдыкова, недопустимо.
В качестве позитивного примера краевед приводит дом Чернова в центре Ростова, когда «Банк Москвы» отреставрировал старое здание, сохранив исторический облик.
«Вопрос о сохранении исторического облика и Ростова, и Нахичевани неоднократно поднимали и краеведы, и историки, и архитекторы, и просто неравнодушные люди. Но это ни к чему не приводило. Много лет я выступаю за восстановление дома архитектора Григоряна на той же 20-й Линии в Нахичевани. Но за все эти годы не было предпринято ни одного адекватного решения», — говорит Георгий Багдыков.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2022 году суд обязал администрацию Пролетарского района Ростова сохранить дом архитектора Марка Григоряна в Нахичевани — особняк конца XIX века.
Однако в январе 2023 года стало известно, что власти признали дом архитектора аварийным и подлежащим сносу. Хотя это здание считалось одной их достопримечательностей Нахичевани. Знаменитый архитектор Григорян, по словам Георгия Багдыкова, сделал многое не только для Армении, но и для Ростова. В донской столице по его проектам удалось восстановить церковь с оградой и воротами Сурб-Хач.