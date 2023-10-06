«Каменный мешок»: краевед Багдыков рассказал, во что превращают Нахичевань в Ростове

«Вопрос о сохранении исторического облика и Ростова, и Нахичевани неоднократно поднимали и краеведы, и историки, и архитекторы, и просто неравнодушные люди. Но это ни к чему не приводило. Много лет я выступаю за восстановление дома архитектора Григоряна на той же 20-й Линии в Нахичевани. Но за все эти годы не было предпринято ни одного адекватного решения», — говорит Георгий Багдыков.