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Малолетние мамы и алкоголики: приставы рассказали, кто не платит алименты в Ростове

Малолетние мамы и алкоголики: приставы рассказали, кто не платит алименты в Ростове

6 октября 2023, 15:00
Фото: 1MI
Малолетние мамы и алкоголики: приставы рассказали, кто не платит алименты в Ростове

Приставы взыскали полмиллиарда алиментов в Ростовской области в 2023 году

Почти 500 миллионов рублей алиментов взыскано с родителей в Ростовской области в 2023 году, рассказали в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по региону.

В Ростовской области с января по августа судебные приставы взыскали 484 миллиона рублей алиментных платежей. В прошлом году за тот же период взыскали гораздо меньше — 318 миллионов рублей.

Приставы составили для издания «Молот» портрет типичного должника по алиментам. Как правило, это мужчина от 24 до 49 лет. Это неплатежеспособные отцы, ругающиеся на кризис и любящие выпить крепкий алкоголь. Есть такие алиментщики, которые все-таки платят, но не в достаточном количестве, чтобы погасить долги.

В Ростовской области отцы скрывают доходы, чтобы не выплачивать алименты
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Также приставы рассказали, что алименты в Ростовской области не платят и женщины. Таких в регионе более двух тысяч. «В основном это либо малолетние мамы, еще не умеющие обустроить свою жизнь и не имеющие постоянного дохода, либо женщины, ведущие асоциальный образ жизни, употребляющие спиртные напитки и наркотические вещества», — заключают приставы.

Ранее участник СВО из Ростова заявил, что экс-жена пытается отсудить детей из-за алиментов.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алименты#Судебные приставы в Ростовской области#RostovGazeta
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