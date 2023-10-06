Малолетние мамы и алкоголики: приставы рассказали, кто не платит алименты в Ростове

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В Ростовской области с января по августа судебные приставы взыскали 484 миллиона рублей алиментных платежей. В прошлом году за тот же период взыскали гораздо меньше — 318 миллионов рублей.
Приставы составили для издания «Молот» портрет типичного должника по алиментам. Как правило, это мужчина от 24 до 49 лет. Это неплатежеспособные отцы, ругающиеся на кризис и любящие выпить крепкий алкоголь. Есть такие алиментщики, которые все-таки платят, но не в достаточном количестве, чтобы погасить долги.
Также приставы рассказали, что алименты в Ростовской области не платят и женщины. Таких в регионе более двух тысяч. «В основном это либо малолетние мамы, еще не умеющие обустроить свою жизнь и не имеющие постоянного дохода, либо женщины, ведущие асоциальный образ жизни, употребляющие спиртные напитки и наркотические вещества», — заключают приставы.
Ранее участник СВО из Ростова заявил, что экс-жена пытается отсудить детей из-за алиментов.