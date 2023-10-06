Малолетние мамы и алкоголики: приставы рассказали, кто не платит алименты в Ростове

Приставы составили для издания «Молот» портрет типичного должника по алиментам. Как правило, это мужчина от 24 до 49 лет. Это неплатежеспособные отцы, ругающиеся на кризис и любящие выпить крепкий алкоголь. Есть такие алиментщики, которые все-таки платят, но не в достаточном количестве, чтобы погасить долги.