rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

В Ростовской области мигрантам хотят запретить работать в школах, больницах и такси

Мигрантам в Ростовской области могут запретить работать в такси, школах и больницах

6 октября 2023, 18:04
Фото: 1MI
В Ростовской области мигрантам хотят запретить работать в школах, больницах и такси

В Ростовской области мигрантам могут запретить работать в такси и школах

В Ростовской области и в других регионах России мигрантам хотят запретить работать в школах, больницах и такси, соответствующий законопроект рассматривает Госдума.

Депутаты выступили за запрет мигрантам работать в школах, медицинских учреждениях и в сфере такси. Согласно действующим нормам, правительство страны имеет право ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетности трудоустройства граждан РФ устанавливать допустимую долю иностранных работников в различных сферах.

Парламентарии хотят создать более выгодные условия для трудоустройства россиян, а также защитить от «неквалифицированного труда» столь важные социальные сферы.

На выдворение мигрантов донские судебные приставы выделили до 3,4 млн рублей
Узнать подробнее

Также в законопроекте предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников в 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности.

Ранее эксперт выступил против массового приезда в Ростов водителей автобусов из Киргизии.

Читайте также:
Застройщиков могут обязать строить жилье для мигрантов в Ростовской областиМалолетние мамы и алкоголики: приставы рассказали, кто не платит алименты в РостовеВ Ростове тараканы захватывают фудкорты, пока горожане мечтают о бесплатной еде
#Общество#Россия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мигранты в Ростовской области#Ростов#RostovGazeta
Подпишитесь
В Ростове тараканы захватывают фудкорты, пока горожане мечтают о бесплатной еде
Сегодня, 14:51
Нутрициолог рассказал, чем бургерные в Ростове травят людей
Сегодня, 13:49
Войско Донское выступает за снос памятника Петру Краснову в Ростовской области
Сегодня, 14:53
Включать отопление в Ростовской области начнут с 9 октября
Сегодня, 17:52
Мокрый снег прогнозируют в Ростовской области 9 октября
Сегодня, 17:23