Мигрантам в Ростовской области могут запретить работать в такси, школах и больницах

Депутаты выступили за запрет мигрантам работать в школах, медицинских учреждениях и в сфере такси. Согласно действующим нормам, правительство страны имеет право ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетности трудоустройства граждан РФ устанавливать допустимую долю иностранных работников в различных сферах.