Мигрантам в Ростовской области могут запретить работать в такси, школах и больницах

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Депутаты выступили за запрет мигрантам работать в школах, медицинских учреждениях и в сфере такси. Согласно действующим нормам, правительство страны имеет право ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетности трудоустройства граждан РФ устанавливать допустимую долю иностранных работников в различных сферах.
Парламентарии хотят создать более выгодные условия для трудоустройства россиян, а также защитить от «неквалифицированного труда» столь важные социальные сферы.
Также в законопроекте предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников в 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности.
Ранее эксперт выступил против массового приезда в Ростов водителей автобусов из Киргизии.