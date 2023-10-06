Многокилометровая пробка парализовала М-4 «Дон» в Ростовской области в сторону Москвы

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Дорожная авария спровоцировала пробку на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Затор протянулся на четыре километра в направлении Москвы. Трудности в движении машин наблюдаются от Шахт до Сусола.
В ГИБДД подробностями аварии на трассе пока не делились. Информация о ней уточняется.
Водителям рекомендуется заранее продумывать свой маршрут и искать альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в пробке.
Ранее массовая авария с тремя грузовиками произошла в Ростовской области.