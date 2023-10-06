rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Авария спровоцировала пробку в 4 километра на М-4 «Дон» в Ростовской области

Многокилометровая пробка парализовала М-4 «Дон» в Ростовской области в сторону Москвы

6 октября 2023, 13:01
Фото: 1MI
Авария спровоцировала пробку в 4 километра на М-4 «Дон» в Ростовской области

Многокилометровая пробка парализовала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Дорожный затор образовался на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, недалеко от Шахт, сообщают «Яндекс. Карты».

Дорожная авария спровоцировала пробку на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Затор протянулся на четыре километра в направлении Москвы. Трудности в движении машин наблюдаются от Шахт до Сусола.

Житель Ростовской области не смог отсудить деньги у Минобороны после ДТП
Узнать подробнее
Авария спровоцировала пробку в 4 километра на М-4 «Дон» в Ростовской областиАвария спровоцировала пробку в 4 километра на М-4 «Дон» в Ростовской области
Авария спровоцировала пробку в 4 километра на М-4 «Дон» в Ростовской области
Фото: яндекс.карты

В ГИБДД подробностями аварии на трассе пока не делились. Информация о ней уточняется.

Водителям рекомендуется заранее продумывать свой маршрут и искать альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в пробке.

Ранее массовая авария с тремя грузовиками произошла в Ростовской области.

Читайте также:
Рассыпанные семечки стали причиной жесткого ДТП в Ростовской областиВодитель иномарки вылетел на «встречку» и спровоцировал ДТП в Ростовской областиПробка в четыре километра образовалась под Ростовом из-за ДТП и концерта блогера
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#ДТП в Ростовской области#Пробка на М-4 в Ростовской области#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Эксперт выступил против массового приезда в Ростов водителей автобусов из Киргизии
Сегодня, 09:52
Стало известно о планах расширить Северный обход Ростова
Сегодня, 05:19
В Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца
Вчера, 17:01
В Ростове-на-Дону резко похолодает до 10 градусов
Сегодня, 06:00
Бегающих по фудкорту тараканов заметили в ТЦ «Горизонт» ростовчане
Сегодня, 06:40
Урбанист Зайцев рассказал, как Ростовская область переплатит за электробусы
Сегодня, 09:47