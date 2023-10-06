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Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

На севере Ростовской области прогнозируется мокрый снег 9 октября

Мокрый снег прогнозируют в Ростовской области 9 октября

6 октября 2023, 17:23
Фото: pxhere.com
На севере Ростовской области прогнозируется мокрый снег 9 октября
На севере Ростовской области прогнозируется мокрый снег 9 октября, сообщили в Гидрометцентре.

В Ростовской области прогнозируется похолодание и значительное ухудшение погоды. На выходных в регионе объявили штормовое предупреждение из-за дождей и усиления ветра до 27 метров в секунду.

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Непогода не покинет Ростовскую область и в начале следующей недели. Средняя температура воздуха днем в регионе составит +10 градусов, а вечером — +4 градуса. На севере области при этом похолодает до +7 градусов днем и -3 градусов вечером. Синоптики также предупреждают о мокром снеге в северных районах 9 октября.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростове на выходных, 7 и 8 октября.

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