Мокрый снег прогнозируют в Ростовской области 9 октября

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
В Ростовской области прогнозируется похолодание и значительное ухудшение погоды. На выходных в регионе объявили штормовое предупреждение из-за дождей и усиления ветра до 27 метров в секунду.
Непогода не покинет Ростовскую область и в начале следующей недели. Средняя температура воздуха днем в регионе составит +10 градусов, а вечером — +4 градуса. На севере области при этом похолодает до +7 градусов днем и -3 градусов вечером. Синоптики также предупреждают о мокром снеге в северных районах 9 октября.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростове на выходных, 7 и 8 октября.