Мокрый снег прогнозируют в Ростовской области 9 октября

Непогода не покинет Ростовскую область и в начале следующей недели. Средняя температура воздуха днем в регионе составит +10 градусов, а вечером — +4 градуса. На севере области при этом похолодает до +7 градусов днем и -3 градусов вечером. Синоптики также предупреждают о мокром снеге в северных районах 9 октября.