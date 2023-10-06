rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Нутрициолог рассказал, чем бургерные травят ростовчан

Нутрициолог рассказал, чем бургерные в Ростове травят людей

6 октября 2023, 13:49
Фото: pxhere.com
Нутрициолог рассказал, чем бургерные травят ростовчан
Главной причиной отравлений в ресторанах быстрого питания является несоблюдение технологии приготовления еды, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова.

По словам Анастасии Тодорой, даже ингредиенты хорошего качества могут стать причиной отравления, если их неправильно готовили.

«Во многих сетях фастфуда кухни открытые и посетитель может видеть, как готовят его еду. А еще он видит, что происходит на кухне, когда заказов слишком много — сплошная суета и недостаточное соблюдение правил личной гигиены», — отмечает эксперт.

Анастасия Тодорова добавляет, что часто в точках быстрого питания не соблюдается товарное соседство.

В Забайкалье девять человек отравились мясом медведя
Узнать подробнее

«Даже масштаб сети питания не гарантирует, что на кухне все будет идеально. Посетитель не знает, лежал ли огурец из его бургера рядом с сырым мясом. Также часто травятся соусами, которые хранились рядом с зоной приготовления, перегрелись и испортились», — поясняет нутрициолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что еду Good Food признали не полезной после массового отравления в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
В одной из школ Таганрога зафиксировали массовое отравление младшеклассниковПолиция проводит проверку по поводу зверского отравления собак в РостовеШоумен Михаил Галустян планирует открыть в Ростове-на-Дону ресторан фастфуда
#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Еда#RostovGazeta#Фастфуд
Подпишитесь
Эксперт выступил против массового приезда в Ростов водителей автобусов из Киргизии
Сегодня, 09:52
Стало известно о планах расширить Северный обход Ростова
Сегодня, 05:19
В Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца
Вчера, 17:01
В Ростове-на-Дону резко похолодает до 10 градусов
Сегодня, 06:00
Бегающих по фудкорту тараканов заметили в ТЦ «Горизонт» ростовчане
Сегодня, 06:40
Урбанист Зайцев рассказал, как Ростовская область переплатит за электробусы
Сегодня, 09:47