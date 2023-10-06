Нутрициолог рассказал, чем бургерные в Ростове травят людей

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
По словам Анастасии Тодорой, даже ингредиенты хорошего качества могут стать причиной отравления, если их неправильно готовили.
«Во многих сетях фастфуда кухни открытые и посетитель может видеть, как готовят его еду. А еще он видит, что происходит на кухне, когда заказов слишком много — сплошная суета и недостаточное соблюдение правил личной гигиены», — отмечает эксперт.
Анастасия Тодорова добавляет, что часто в точках быстрого питания не соблюдается товарное соседство.
«Даже масштаб сети питания не гарантирует, что на кухне все будет идеально. Посетитель не знает, лежал ли огурец из его бургера рядом с сырым мясом. Также часто травятся соусами, которые хранились рядом с зоной приготовления, перегрелись и испортились», — поясняет нутрициолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что еду Good Food признали не полезной после массового отравления в Ростове-на-Дону.