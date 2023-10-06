Нутрициолог рассказал, чем бургерные в Ростове травят людей

«Даже масштаб сети питания не гарантирует, что на кухне все будет идеально. Посетитель не знает, лежал ли огурец из его бургера рядом с сырым мясом. Также часто травятся соусами, которые хранились рядом с зоной приготовления, перегрелись и испортились», — поясняет нутрициолог.