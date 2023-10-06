Очередной ЖК в Ростове построит компания, которую пытались признать банкротом

На сайте застройщика владельцем корпорации указан Сергей Иванов. Согласно данным системы «Спарк», человек с таким именем является президентом строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг». Она более 300 раз участвовала в судах, а также было подано заявление с требованием признать ее банкротом. Но тогда производство по делу прекратили.