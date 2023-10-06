Очередной ЖК в Ростове построит компания, которую пытались признать банкротом

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
По информации одного из банков, компании открыли кредитную линию для реализации этого проекта. Речь идет о сумме 2,9 миллиарда рублей до конца 2028 года.
В городе должен появиться ЖК с домами высотой от 13 до 24 этажей и подземной парковкой. Сдать его планируется в 2025 году.
На сайте застройщика владельцем корпорации указан Сергей Иванов. Согласно данным системы «Спарк», человек с таким именем является президентом строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг». Она более 300 раз участвовала в судах, а также было подано заявление с требованием признать ее банкротом. Но тогда производство по делу прекратили.
Ранее стало известно, что участок в парке Островского продают под застройку в Ростове за 150 миллионов рублей.