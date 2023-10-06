rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Очередной ЖК в Ростове построит компания, которую пытались признать банкротом

Очередной ЖК в Ростове построит компания, которую пытались признать банкротом

6 октября 2023, 10:28
Фото: Midjourney
Очередной ЖК в Ростове построит компания, которую пытались признать банкротом

ЖК из пяти домов построят за 2,9 млрд рублей в Советском районе в Ростове

Компания «Девелопмент-Юг» собирается построить в Ростове-на-Дону жилкомплекс «Состояние», говорится на сайте застройщика.

По информации одного из банков, компании открыли кредитную линию для реализации этого проекта. Речь идет о сумме 2,9 миллиарда рублей до конца 2028 года.

В городе должен появиться ЖК с домами высотой от 13 до 24 этажей и подземной парковкой. Сдать его планируется в 2025 году.

Сколько школ построили в Ростовской области за 5 лет
Узнать подробнее

На сайте застройщика владельцем корпорации указан Сергей Иванов. Согласно данным системы «Спарк», человек с таким именем является президентом строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг». Она более 300 раз участвовала в судах, а также было подано заявление с требованием признать ее банкротом. Но тогда производство по делу прекратили.

Ранее стало известно, что участок в парке Островского продают под застройку в Ростове за 150 миллионов рублей.

Читайте также:
Дублер Левобережной улицы хотят построить в Ростове-на-ДонуНа левом берегу Дона в Ростове могут построить очередной отель или ТЦШколу построят в Ростове в санаторно-курортной зоне на Каменке
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЖК#Банкротство#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Суды#Состояние#Многоквартирный дом
Подпишитесь
Эксперт выступил против массового приезда в Ростов водителей автобусов из Киргизии
Сегодня, 09:52
Стало известно о планах расширить Северный обход Ростова
Сегодня, 05:19
В Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца
Вчера, 17:01
В Ростове-на-Дону резко похолодает до 10 градусов
Сегодня, 06:00
Бегающих по фудкорту тараканов заметили в ТЦ «Горизонт» ростовчане
Сегодня, 06:40
Урбанист Зайцев рассказал, как Ростовская область переплатит за электробусы
Сегодня, 09:47