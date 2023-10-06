Опубликована полная программа РЭН-2023

По словам вице-премьера Александра Новака, спикеры обсудят будущее нефтегазовой, угольной промышленности в сегодняшних реалиях, вопросы цифровизации энергетической отрасли, как искусственный интеллект повлияет на нее. В программе РЭН-2023 запланированы более 30 мероприятий, разделенных на тематические блоки. Они посвящены мировой повестке, устойчивому развитию, климату, научно-техническому прогрессу, цифровой трансформации, развитию топливно-энергетического комплекса, передает oilcapital.ru.