Опубликована полная программа РЭН-2023

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
По словам вице-премьера Александра Новака, спикеры обсудят будущее нефтегазовой, угольной промышленности в сегодняшних реалиях, вопросы цифровизации энергетической отрасли, как искусственный интеллект повлияет на нее. В программе РЭН-2023 запланированы более 30 мероприятий, разделенных на тематические блоки. Они посвящены мировой повестке, устойчивому развитию, климату, научно-техническому прогрессу, цифровой трансформации, развитию топливно-энергетического комплекса, передает oilcapital.ru.
Как заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков, мировая энергетика попала под серьезное давление политической и макроэкономической неопределенности. Он уточнил, что на РЭН обсудят возможности и риски энергоперехода, новые рыночные тренды и сценарии развития глобальной энергетики.
Отмечается, что заключительный день форума, 13 октября, станет Молодежным днем. Его участниками станут 1,5 тысячи молодых специалистов, студентов и школьников, а также руководители органов власти, отраслевых компаний и вузов.
Кроме того, на форуме пройдет награждение победителей международной премии «Глобальная энергия» и журналистской международной премии «Энергия пера».
Организаторами форума являются Фонд Росконгресс, Минэнерго России при поддержке московского правительства.
Информационный партнер РЭН — медиахолдинг 1MI.
Ознакомиться с деловой программой РЭН-2023 можно на официальном сайте.