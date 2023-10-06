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Published Сегодня, 16:17

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Updated Сегодня, 16:17

Опубликована полная программа РЭН-2023

Опубликована полная программа РЭН-2023

6 октября 2023, 16:17
Фото: photo.roscongress.org
На сайте международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в ЦВЗ «Манеж» в Москве 11–13 октября, появилась полная деловая программа мероприятия. Основная тема обсуждения — трансформация рынка мировой энергетики в сегодняшних геополитических условиях.

По словам вице-премьера Александра Новака, спикеры обсудят будущее нефтегазовой, угольной промышленности в сегодняшних реалиях, вопросы цифровизации энергетической отрасли, как искусственный интеллект повлияет на нее. В программе РЭН-2023 запланированы более 30 мероприятий, разделенных на тематические блоки. Они посвящены мировой повестке, устойчивому развитию, климату, научно-техническому прогрессу, цифровой трансформации, развитию топливно-энергетического комплекса, передает oilcapital.ru.

Как заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков, мировая энергетика попала под серьезное давление политической и макроэкономической неопределенности. Он уточнил, что на РЭН обсудят возможности и риски энергоперехода, новые рыночные тренды и сценарии развития глобальной энергетики.

Отмечается, что заключительный день форума, 13 октября, станет Молодежным днем. Его участниками станут 1,5 тысячи молодых специалистов, студентов и школьников, а также руководители органов власти, отраслевых компаний и вузов.

Кроме того, на форуме пройдет награждение победителей международной премии «Глобальная энергия» и журналистской международной премии «Энергия пера».

Организаторами форума являются Фонд Росконгресс, Минэнерго России при поддержке московского правительства.

Информационный партнер РЭН — медиахолдинг 1MI.

Ознакомиться с деловой программой РЭН-2023 можно на официальном сайте.

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