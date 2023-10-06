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Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Похолодания и ветреная погода ожидаются в Ростове на выходных

Похолодания и ветреная погода ожидаются в Ростове на выходных

6 октября 2023, 04:48
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных усилится ветер и начнутся похолодания, сообщили синоптики.

В пятницу, 6 октября, будет дождливая погода с температурой 20 градусов. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

Ночью температура упадет до восьми градусов, осадки сохранятся, но закончатся ближе к утру. Ветер должен немного стихнуть.

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В субботу ожидается облачная погода, а максимальная температура составит 17 градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.

В воскресенье ветер станет еще сильнее, а температура достигнет 19 градусов. В понедельник столбики термометров покажут 10 градусов.

Ранее во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10.

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