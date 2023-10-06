Похолодания и ветреная погода ожидаются в Ростове на выходных

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
В пятницу, 6 октября, будет дождливая погода с температурой 20 градусов. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
Ночью температура упадет до восьми градусов, осадки сохранятся, но закончатся ближе к утру. Ветер должен немного стихнуть.
В субботу ожидается облачная погода, а максимальная температура составит 17 градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.
В воскресенье ветер станет еще сильнее, а температура достигнет 19 градусов. В понедельник столбики термометров покажут 10 градусов.
Ранее во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10.