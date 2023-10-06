Появилось видео страшного пожара с погибшей женщиной в Ростове

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Пожар начался в ночь на пятницу на четвертом этаже многоквартирного дома на проспекте Шолохова. Пламя успело распространиться на площади 20 квадратных метров.
«Во время возгорания эвакуировали женщину с отравлением продуктами горения. Она скончалась в карете скорой помощи, ей было 62 года», — уточнили в управлении.
Огонь удалось ликвидировать в течение часа, к этой работе привлекли 22 человека. Им потребовались семь единиц техники.
Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Очевидцы в Интернете опубликовали видео с места возгорания, на котором показана протянутая к окну пожарная лестница, а также работа специалистов по ликвидации огня.
Ранее видео загоревшегося на дороге в Ростове-на-Дону автобуса появилось в Сети.