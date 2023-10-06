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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 10:22

Появилось видео страшного пожара в погибшей женщиной в Ростове

Появилось видео страшного пожара с погибшей женщиной в Ростове

6 октября 2023, 07:25
Фото: 1MI
Появилось видео страшного пожара в погибшей женщиной в Ростове
В Интернет опубликовали видео возгорания в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, которое привело к гибели женщины, ролик размещен в соцсетях.

Пожар начался в ночь на пятницу на четвертом этаже многоквартирного дома на проспекте Шолохова. Пламя успело распространиться на площади 20 квадратных метров.

«Во время возгорания эвакуировали женщину с отравлением продуктами горения. Она скончалась в карете скорой помощи, ей было 62 года», — уточнили в управлении.

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Появилось видео страшного пожара в погибшей женщиной в Ростове
Видео: t.me/rostov_glavniy

Огонь удалось ликвидировать в течение часа, к этой работе привлекли 22 человека. Им потребовались семь единиц техники.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Очевидцы в Интернете опубликовали видео с места возгорания, на котором показана протянутая к окну пожарная лестница, а также работа специалистов по ликвидации огня.

Ранее видео загоревшегося на дороге в Ростове-на-Дону автобуса появилось в Сети.

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