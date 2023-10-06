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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Власти заявили о снижении цен на топливо в Ростовской области

Правительство РФ заявило о снижении цен на топливо в Ростовской области

6 октября 2023, 12:24
Фото: rostovgazeta.ru
Власти заявили о снижении цен на топливо в Ростовской области
Почти во всех регионах России снизились оптовые цены на топливо после введенного запрета на экспорт, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Ранее Росстат уже отчитался о падении стоимости бензина и дизельного топлива в Ростовской области. Однако с лета цены выросли на несколько рублей, а упали пока на несколько копеек.

Теперь ТАСС со ссылкой на слова Новака пишет, что значительно снизились цены на оптовом рынке. А запасы топлива увеличились на 430 тысяч тонн.

«Снижение цен на бирже на 16-20% привело к их уменьшению и в мелком опте. Это тот результат, которого необходимо было достичь», — пишет издание со ссылкой на слова вице-премьера.

Напомним, что временные ограничения на экспорт ввели с 21 сентября.

Ранее ростовские таксисты рассказали, как на них отразилось подорожание бензина.

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