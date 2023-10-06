Правительство РФ заявило о снижении цен на топливо в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Ранее Росстат уже отчитался о падении стоимости бензина и дизельного топлива в Ростовской области. Однако с лета цены выросли на несколько рублей, а упали пока на несколько копеек.
Теперь ТАСС со ссылкой на слова Новака пишет, что значительно снизились цены на оптовом рынке. А запасы топлива увеличились на 430 тысяч тонн.
«Снижение цен на бирже на 16-20% привело к их уменьшению и в мелком опте. Это тот результат, которого необходимо было достичь», — пишет издание со ссылкой на слова вице-премьера.
Напомним, что временные ограничения на экспорт ввели с 21 сентября.
Ранее ростовские таксисты рассказали, как на них отразилось подорожание бензина.