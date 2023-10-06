Проезд через ТСН «Защитник» в Ростове открыт со стороны Суворовского

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Ранее в городских СМИ появилась информация о том, что жители ТСН «Защитник» снова заблокировали проезд через свою территорию для водителей со стороны Суворовского. Однако, выяснилось, что это не так. Корреспондент RostovGazeta выехал на место и убедился в этом лично.
Сейчас все машины без исключения свободно проезжают через территорию товарищества. В том числе и те автовладельцы, которые здесь не живут. Шлагбаум открыт для всех, и даже будка с охраной — на замке.
Дмитрий живет в Суворовском микрорайоне достаточно давно, он говорит, что по этой дороге ездит почти каждый день.
— Всегда проезжаю через это садовое товарищество без проблем. Шлагбаум всегда открыт. Работаю на Северном. Так удобнее, быстрее, чем по Вавилова, — делится автовладелец Дмитрий.
Товарищество расположено рядом с микрорайоном Суворовский. И некоторые жители последнего пользуются дорогой, которая проходит через ТСН «Защитник». Несколько месяцев назад Департамент автодорог и организации дорожного движения города договорился с ТСН о беспрепятственном проезде всех машин через его территорию, и эта договоренность остается в силе.
— Шлагбаум у нас открыт. Решение остается в силе. Никто его не отменял, — подчеркивает председатель ТСН «Защитник» Иван Малевич. — Муниципалитет нам помог с ремонтом дороги. Департамент автодорог предоставил нам фал для отсыпки. Мы заделали все выбоины на нашей центральной улице. Жители «Суворовского» могут проезжать через нашу территорию беспрепятственно.
Как только городская администрация наладила контакт с жителями ТСН, она сразу помогла материалом, а работы по ремонту жители садоводства взяли на себя.
Ситуацию нам прокомментировал директор департамента автодорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону Денис Водопьянов:
— Спасибо ТСН «Защитник», что они держат проезд открытым для жителей «Суворовского». Мы уже на протяжении нескольких месяцев находимся в постоянном диалоге с председателем, жителями. Найдено компромиссное решение. Город оказывает содействие товариществу в части предоставления материалов для ремонта этой дороги в его границах. А они в свою очередь дают возможность жителям Суворовского проезжать по территории СНТ.
Между тем, для развития дорожной инфраструктуры Суворовского и решения проблемы пробок активно идет расширение улицы Вавилова. Уже получено разрешение на строительство первого этапа.
В настоящее время развернуты работы по переустройству газопровода среднего давления, сетей водоснабжения, сетей бытовой канализации, устройству водопропускной трубы, сетей электроснабжения, строительство колодцев ливневой канализации, подпорных стен. Ведётся отсыпка земляного полотна по основной дороге и местному проезду.
Также проведены геодезические работы по выносу сетей связи и накопительных ёмкостей ливневой канализации.
Объект планируется сдать в 2025 году. При этом, будут реконструированы не только основная дорога с путепроводом, но и 7 км съездов и местных проездов.