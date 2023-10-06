Проезд через ТСН «Защитник» в Ростове открыт со стороны Суворовского

— Спасибо ТСН «Защитник», что они держат проезд открытым для жителей «Суворовского». Мы уже на протяжении нескольких месяцев находимся в постоянном диалоге с председателем, жителями. Найдено компромиссное решение. Город оказывает содействие товариществу в части предоставления материалов для ремонта этой дороги в его границах. А они в свою очередь дают возможность жителям Суворовского проезжать по территории СНТ.