РЭО в 2023–2024 гг. готов профинансировать 25 проектов в сфере ТКО на 68 млрд рублей

Заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, выступая на конференции «Эксперт РА», рассказал, что в период с 2021 по 2023 год было 14 проектов для 12 субъектов РФ, а в 2023–2024 годах их уже будет 25 в 20 регионах. Общая стоимость проектов превысит 77 млрд рублей, из которых РЭО готов на себя взять 68,3 млрд. Также он отметил, что доля концессий достигла 72%.