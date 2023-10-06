РЭО в 2023–2024 гг. готов профинансировать 25 проектов в сфере ТКО на 68 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, число подобных объектов растёт каждый год. Российский экологический оператор не только финансово их поддерживает, но и проводит с совместно с регионами структурирование и подготовку к запуску инвестиционных проектов.
Заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, выступая на конференции «Эксперт РА», рассказал, что в период с 2021 по 2023 год было 14 проектов для 12 субъектов РФ, а в 2023–2024 годах их уже будет 25 в 20 регионах. Общая стоимость проектов превысит 77 млрд рублей, из которых РЭО готов на себя взять 68,3 млрд. Также он отметил, что доля концессий достигла 72%.
Эти объекты смогут обрабатывать 4,3 млн тонн твёрдых коммунальных отходов и 1,4 млн тонн перерабатывать, что приблизит достижение показателей нацпроекта по снижению захоронения в два раза и увеличению сортировки до 100%.
В плане РЭО 18 концессионных соглашений с объемом инвестиций 40,7 млрд рублей. Эксперты отмечают, что этот механизм, действующий с 2021 года, хорошо себя зарекомендовал.
По инициативе Российского экологического оператора в декабре 2021 года кабмин принял изменения в постановление от 17 июля 2019 года № 906 в части субсидирования купонного дохода по облигациям, выпускаемым РЭО, в размере 90% от ключевой ставки Центробанка.
Сообщается, что средства для поддержки проектов РЭО получает за счёт размещения облигаций. Таким образом компания может выдавать займы, покрывающие до 95% от стоимости инвестпроекта на срок до 12 лет.