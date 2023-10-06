Ростов сковали 9-балльные пробки из-за дождя и нескольких ДТП

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Пятничный вечер ознаменовался в Ростове 9-балльными пробками. Заторы сковали все районы города. Причиной ситуации стал дождь и несколько дорожных аварий.
Практически полностью стоит улица Малиновского. Проехать там невозможно от Таганрогской вплоть до Всесоюзной. Также на Западном пробки сковали улицу Доватора, проспект Стачки и Мадояна.
В центре сложнее всего ситуация обстоит на Красноармейской. Машины там стоят в пробке от Буденновского до Крепостного. Проехать также проблематично по Большой Садовой от Ворошиловского до Крепостного и по самому проспекте Ворошиловскому.
Пробки сковали и проспект Шолохова, улицы Менжинского, Вятскую и проспект Сельмаш.
Водителей просят заранее продумывать свой маршрут, чтобы не потерять время в дорожном заторе.
Напомним, дожди в Ростове также прогнозируются и на выходных.