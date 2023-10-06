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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Дорожные заторы появились в Ростове из-за дождя и аварий

Ростов сковали 9-балльные пробки из-за дождя и нескольких ДТП

6 октября 2023, 15:52
Фото: 1MI
Дорожные заторы появились в Ростове из-за дождя и аварий
Дорожные заторы появились в Ростове из-за дождя и аварий, сообщают «Яндекс. Карты».

Пятничный вечер ознаменовался в Ростове 9-балльными пробками. Заторы сковали все районы города. Причиной ситуации стал дождь и несколько дорожных аварий.

Практически полностью стоит улица Малиновского. Проехать там невозможно от Таганрогской вплоть до Всесоюзной. Также на Западном пробки сковали улицу Доватора, проспект Стачки и Мадояна.

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В центре сложнее всего ситуация обстоит на Красноармейской. Машины там стоят в пробке от Буденновского до Крепостного. Проехать также проблематично по Большой Садовой от Ворошиловского до Крепостного и по самому проспекте Ворошиловскому.

Пробки сковали и проспект Шолохова, улицы Менжинского, Вятскую и проспект Сельмаш.

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут, чтобы не потерять время в дорожном заторе.

Напомним, дожди в Ростове также прогнозируются и на выходных.

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