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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Житель Ростова заставил украинского телефонного мошенника спеть гимн России

Ростовчанин заставил украинского мошенника спеть по телефону гимн России

6 октября 2023, 18:02
Фото: 1MI
Житель Ростова заставил украинского телефонного мошенника спеть гимн России
Житель Ростова заставил украинского телефонного мошенника спеть гимн России, запись разговора опубликовал Telegram-канал Don Mash.

Жителю Ростова позвонил телефонный мошенник с узнаваемым говором. Он представился сотрудником полиции и заявил, что на ростовчанина неизвестные пытаются оформить кредиты. Горожанин сразу понял, что имеет дело со злоумышленником.

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Он поинтересовался у «полицейского», является ли тот офицером, он ответил: «Нет. Я капитан». Тогда ростовчанин спросил, считает ли собеседник себя патриотом. Мошенник ответил, что патриотом не является. А на вопрос, давал тот присягу, незнакомец ответил, что «выдавали». Тогда ростовчанин спросил, знает ли «полицейский» гимн России. Тот смутился, сказал, что запамятовал и стал искать его текст в интернете.

Затем ростовчанин по строчке заставил мошенника прочитать первый куплет гимна России, а после этого бросил трубку.

Ранее эксперт предупредил жителей Ростова о новом виде кибермошенничества.

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