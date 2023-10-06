Ростовчанин заставил украинского мошенника спеть по телефону гимн России

Он поинтересовался у «полицейского», является ли тот офицером, он ответил: «Нет. Я капитан». Тогда ростовчанин спросил, считает ли собеседник себя патриотом. Мошенник ответил, что патриотом не является. А на вопрос, давал тот присягу, незнакомец ответил, что «выдавали». Тогда ростовчанин спросил, знает ли «полицейский» гимн России. Тот смутился, сказал, что запамятовал и стал искать его текст в интернете.