Ростовчанин заставил украинского мошенника спеть по телефону гимн России

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Жителю Ростова позвонил телефонный мошенник с узнаваемым говором. Он представился сотрудником полиции и заявил, что на ростовчанина неизвестные пытаются оформить кредиты. Горожанин сразу понял, что имеет дело со злоумышленником.
Он поинтересовался у «полицейского», является ли тот офицером, он ответил: «Нет. Я капитан». Тогда ростовчанин спросил, считает ли собеседник себя патриотом. Мошенник ответил, что патриотом не является. А на вопрос, давал тот присягу, незнакомец ответил, что «выдавали». Тогда ростовчанин спросил, знает ли «полицейский» гимн России. Тот смутился, сказал, что запамятовал и стал искать его текст в интернете.
Затем ростовчанин по строчке заставил мошенника прочитать первый куплет гимна России, а после этого бросил трубку.
Ранее эксперт предупредил жителей Ростова о новом виде кибермошенничества.