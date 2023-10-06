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Published Сегодня, 19:58

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«Рядом с домом»: мощный грохот разбудил жителей Чкаловского в Ростове 6 октября

«Рядом с домом»: мощный грохот разбудил жителей Чкаловского в Ростове 6 октября

6 октября 2023, 19:58
Фото: Midjourney
«Рядом с домом»: мощный грохот разбудил жителей Чкаловского в Ростове 6 октября

Мощный грохот разбудил жителей Чкаловского в Ростове 6 октября

Жители Ростова-на-Дону сообщили о сильном грохоте, который разбудил сразу несколько районов города, об этом люди сообщили в соцсетях.

На видео с камер видеонаблюдения, которые попали в соцсети, слышно, что на улице Казахской в Ростове что-то очень громко прогремело. Звук напоминал взрыв. Люди услышали грохот в 21.44 мск.

В комментариях ростовчане рассказали, что грохот было слышно не только в районе Чкаловского, но также в центре города, на Северном и на Сельмаше. Один из очевидцев сообщил, что хлопок был не один: «На салют похоже. Два взрыва было, почти одновременно. Рядом с домом», — написал он.

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«Рядом с домом»: мощный грохот разбудил жителей Чкаловского в Ростове 6 октября
Видео: Midjourney

Многие предположили, что это просто раскат грома, однако другие им тут же возразили, сообщив, что звук совсем на это не похож. Также люди писали, что это может быть переход самолета на сверхзвук, однако в ответ комментаторы сообщали, что самого самолета никто не видел.

Нашлись и те, кто решил пошутить над произошедшим: «Шампанское открыли, пятница», «Это рухнули цены на бензин».

Жителей Ростова предупредили о взрывах в районе Каратаево — в Ростове будут использовать пиротехнику на съемках фильма о Великой Отечественной войне.

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