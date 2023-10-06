«Рядом с домом»: мощный грохот разбудил жителей Чкаловского в Ростове 6 октября

Posted Сегодня, 19:58
Published Сегодня, 19:58
Modified Сегодня, 20:00
Updated Сегодня, 20:00
На видео с камер видеонаблюдения, которые попали в соцсети, слышно, что на улице Казахской в Ростове что-то очень громко прогремело. Звук напоминал взрыв. Люди услышали грохот в 21.44 мск.
В комментариях ростовчане рассказали, что грохот было слышно не только в районе Чкаловского, но также в центре города, на Северном и на Сельмаше. Один из очевидцев сообщил, что хлопок был не один: «На салют похоже. Два взрыва было, почти одновременно. Рядом с домом», — написал он.
Многие предположили, что это просто раскат грома, однако другие им тут же возразили, сообщив, что звук совсем на это не похож. Также люди писали, что это может быть переход самолета на сверхзвук, однако в ответ комментаторы сообщали, что самого самолета никто не видел.
Нашлись и те, кто решил пошутить над произошедшим: «Шампанское открыли, пятница», «Это рухнули цены на бензин».
Жителей Ростова предупредили о взрывах в районе Каратаево — в Ростове будут использовать пиротехнику на съемках фильма о Великой Отечественной войне.