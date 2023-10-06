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Published Сегодня, 15:20

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Updated Сегодня, 15:22

Ливни и шквалистый ветер обрушатся на Ростовскую область до 9 октября

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Ростовской области до 9 октября

6 октября 2023, 15:20
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Ливни и шквалистый ветер обрушатся на Ростовскую область до 9 октября
Ливни и шквалистый ветер обрушатся на Ростовскую область до 9 октября, предупредили в МЧС.

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области на выходные и понедельник, 9 октября. В регионе прогнозируются мощные ливни, а также усиление ветра до 29 метров в секунду.

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Местных жителей просят быть осторожней. В период бушевания непогоды стоит по возможности отказаться от прогулок, а также не оставлять авто под рекламными щитами, дорожными знаками и аварийными деревьями.

Напомним, также Ростове похолодает до +10 градусов. Вечером столбики термометров опустятся и до +4.

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