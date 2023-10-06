Спасатели объявили штормовое предупреждение в Ростовской области до 9 октября

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области на выходные и понедельник, 9 октября. В регионе прогнозируются мощные ливни, а также усиление ветра до 29 метров в секунду.
Местных жителей просят быть осторожней. В период бушевания непогоды стоит по возможности отказаться от прогулок, а также не оставлять авто под рекламными щитами, дорожными знаками и аварийными деревьями.
Напомним, также Ростове похолодает до +10 градусов. Вечером столбики термометров опустятся и до +4.