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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Уклонение от прохождения военной службы: последствия и наказание

6 октября 2023, 15:34
1 октября в России начал действовать закон, который увеличивает штрафы за пропуск призыва гражданином военкомата. Сумма штрафа выросла с максимальных 3 тысяч до 30 тысяч рублей.

Также невовремя сообщить военкомату о изменении личных данных стало административным нарушением, за которое можно получить штраф до пяти тысяч рублей. При этом работодатели также несут финансовую ответственность.

О новых правилах и последствиях игнорирования повесток из военкомата адвокат Игорь Ким рассказал в эксклюзивном интервью ИА RuNews24.ru.

Прежде чем ответить на вопрос о санкциях за пропуск, эксперт напомнил о процедуре вручения повестки, которая действует в настоящее время.

Сначала гражданин заносится в единый реестр призывников. С помощью этого реестра военком выписывает электронные повестки, которые считаются врученными автоматически через 7 дней.

Также военкомат может уведомлять призываемых граждан через сервис «Госуслуги». В этом случае повестка считается врученной немедленно. Гражданину, которого призывают, дают 20 дней на явку в военкомат или другое указанное место.

С принятием закона вступили в силу следующие правила и наказания для тех, кто не явился:

— штраф до 50 тысяч рублей;

— запрет на регистрацию и управление автомобилем;

— запрет на регистрацию индивидуального предпринимателя или самозанятого;

— запрет на регистрацию имущества;

— запрет на получение кредитов и займов.

Отмечается, что власти каждого региона могут вводить дополнительные меры воздействия.

Если гражданин не пришел даже после повторной повестки, его могут признать уклонистом и начать уголовное преследование по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной службы»).

«Наиболее вероятное наказание согласно текущей практике — штраф до 200 тысяч рублей. Уголовные дела по этой статье уже имели место быть», — подчеркнул адвокат.

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