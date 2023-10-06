Уклонение от прохождения военной службы: последствия и наказание

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
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Updated Сегодня, 15:39
Также невовремя сообщить военкомату о изменении личных данных стало административным нарушением, за которое можно получить штраф до пяти тысяч рублей. При этом работодатели также несут финансовую ответственность.
О новых правилах и последствиях игнорирования повесток из военкомата адвокат Игорь Ким рассказал в эксклюзивном интервью ИА RuNews24.ru.
Прежде чем ответить на вопрос о санкциях за пропуск, эксперт напомнил о процедуре вручения повестки, которая действует в настоящее время.
Сначала гражданин заносится в единый реестр призывников. С помощью этого реестра военком выписывает электронные повестки, которые считаются врученными автоматически через 7 дней.
Также военкомат может уведомлять призываемых граждан через сервис «Госуслуги». В этом случае повестка считается врученной немедленно. Гражданину, которого призывают, дают 20 дней на явку в военкомат или другое указанное место.
С принятием закона вступили в силу следующие правила и наказания для тех, кто не явился:
— штраф до 50 тысяч рублей;
— запрет на регистрацию и управление автомобилем;
— запрет на регистрацию индивидуального предпринимателя или самозанятого;
— запрет на регистрацию имущества;
— запрет на получение кредитов и займов.
Отмечается, что власти каждого региона могут вводить дополнительные меры воздействия.
Если гражданин не пришел даже после повторной повестки, его могут признать уклонистом и начать уголовное преследование по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной службы»).
«Наиболее вероятное наказание согласно текущей практике — штраф до 200 тысяч рублей. Уголовные дела по этой статье уже имели место быть», — подчеркнул адвокат.