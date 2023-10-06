Урбанист Зайцев рассказал, как Ростовская область переплатит за электробусы

Собеседник добавляет, что в 2022 году урбанисты обращались с этим вопросом к региональным властям. Они предлагали направить 40 электробусов в Шахты или Новочеркасск. Разъясняя, что электробусы есть смысл использовать только в тех городах, где нет троллейбусной сети.