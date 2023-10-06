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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 09:49

Урбанист Зайцев рассказал, как Ростовская область переплатит за электробусы

Урбанист Зайцев рассказал, как Ростовская область переплатит за электробусы

6 октября 2023, 09:47
Фото: предоставил Артемий Зайцев
Урбанист Зайцев рассказал, как Ростовская область переплатит за электробусы
Электробусы есть смысл использовать только в тех городах Ростовской области, где нет троллейбусной сети. В Ростове их эксплуатация обойдется дороже, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

В России планируют развивать электротранспорт и аккумуляторную промышленность. Урбанист рассказывает, что для этого городам выделили средства на покупку 600 электробусов. Ведь без государственной поддержки позволить себе такой вид транспорта может только Москва.

За два миллиарда рублей Ростовская области получит 40 электробусов и 14 зарядных станций. Двадцать электробусов будут курсировать по Ростову. По десять — в Таганроге и Волгодонске.

«Но в сравнении с троллейбусом (УАХ) с увеличенным автономным ходом, электробус примерно на 30% выйдет дороже при покупке и эксплуатации. Получается невыгодно покупать электробусы и пускать их под троллейбусными проводами. Так и произошло. Новые маршруты 88, 17А и 58 — это удлиненные троллейбусные маршруты», — отмечает Артемий Зайцев.

В Ростовской области закупят 40 электробусов и 14 зарядных станций в 2023 году
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Собеседник подозревает, что при таком подходе, Ростовская область переплатит.Собеседник подозревает, что при таком подходе, Ростовская область переплатит.
Собеседник подозревает, что при таком подходе, Ростовская область переплатит.
Фото: предоставил Артемий Зайцев

Собеседник добавляет, что в 2022 году урбанисты обращались с этим вопросом к региональным властям. Они предлагали направить 40 электробусов в Шахты или Новочеркасск. Разъясняя, что электробусы есть смысл использовать только в тех городах, где нет троллейбусной сети.

«А нам ответили, что закупка электробусов в Новочеркасск будет рассмотрена в 2024–2025 годах», — говорит эксперт.

Собеседник подозревает, что при таком подходе, Ростовская область переплатит.

«Ведь подаренные электробусы поступят в троллейбусные города. А за свои деньги региону придется покупать электробусы в Новочеркасск. Я считаю, что эффективнее было бы за деньги региона покупать для городов троллейбусы с увеличенным автономным ходом», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, сколько обещают платить водителям электробусов в Ростове.

Набор водителей электробусов с зарплатой 120 тыс рублей начался в Ростове
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