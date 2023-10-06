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В Ростове-на-Дону резко похолодает до 10 градусов

В Ростове-на-Дону резко похолодает до 10 градусов

6 октября 2023, 06:00
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в начале следующей недели ожидается резкое похолодание, сообщили в Гидрометцентре.

В конце этой недели будет сохраняться теплая погода с температурой около 20 градусов. В пятницу могут пройти дожди, а на выходных будет облачно.

Однако в городе может усилиться ветер до 8 метров в секунду. С понедельника в Ростове похолодает до 10 градусов.

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Во вторник, 10 октября, столбики термометров покажут 12 градусов. Осадков в эти дни не будет, а скорость ветра составит семь метров в секунду.

Согласно прогнозам, в ночное время температура будет опускаться до четырех градусов.

Ранее несколько машин утонули в Ростове-на-Дону во время ливня 27 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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