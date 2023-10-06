В Ростове отреставрировали памятник основателю Нахичевани

Собеседник рассказывает, что будучи архиепископом российских армян, Иосиф Аргутинский хлопотал о присоединении Грузии, Армении и всего Закавказья к России. В период царствования Павла I архиепископу Иосифу Аргутинскому был пожалован княжеский титул — он стал князем Аргутинским-Долгоруким. Не многие знают, что архиепископ Аргутинский был избран Католикосом всех армян.