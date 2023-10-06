В Ростове отреставрировали памятник основателю Нахичевани

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Напомним, что в ноябре 2022 года, ссылаясь на слова краеведа, RostovGazeta писала об ужасающем состоянии памятника основателю Нахичевани Иосифу Аргутинскому.
«Я много писал об этом и в Сети, и на страницах своих социальных сетей. И очень благодарен RostovGazeta за публикацию, на которую отреагировали власти», — отмечает Георгий Багдыков.
Краевед подчеркивает, что администрация Пролетарского района осуществила долгожданную реставрацию памятника.
«Радует, что историческое место Нахичевани и сам памятник привели в порядок. Это большое событие для донской столицы. Теперь не стыдно сюда приводить гостей города, показывая памятник основателю Нахичевани», — подчеркивает краевед.
Собеседник рассказывает, что будучи архиепископом российских армян, Иосиф Аргутинский хлопотал о присоединении Грузии, Армении и всего Закавказья к России. В период царствования Павла I архиепископу Иосифу Аргутинскому был пожалован княжеский титул — он стал князем Аргутинским-Долгоруким. Не многие знают, что архиепископ Аргутинский был избран Католикосом всех армян.
Инициатором установки памятника Иосифу Аргутинскому в канун 220-летия Нахичевани стал отец Георгия — ростовский хирург, заслуженный врач России, краевед Минас Багдыков. Памятник Аргутинскому установили в 1999 году на площади Свободы возле здания бывшего Нахичеванского театра.