В Ростове тараканы захватывают фудкорты, пока горожане мечтают о бесплатной еде

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Superjob провел опрос, в ходе которого жители Ростовской области высказались за раздачу пенсионерам и малоимущим продуктов с истекающим сроком годности.
В магазинах предлагают создать так называемые «социальные полки» с товарами, у которых скоро закончится срок годности. Их хотят раздавать бесплатно или продавать с большой скидкой.
Большинство опрошенных — 71% — поддержали инициативу. Еще 17% высказались против нее. Они предложили не кормить пенсионеров почти испорченными продуктами, а просто повысить им пенсии.
Жители Ростова в социальных сетях рассказали о тараканах, ползающих по фудкорту в торговом центре «Горизонт». Насекомые бегали рядом с одним из кафе.
Сам «Горизонт» жалобы посетителей пока никак не комментировал.
Горожане же в социальных сетях предложили отказаться от питания в ресторанах и фудкортах, а готовить дома, чтобы избежать подобных «сюрпризов». Другие же заявили, что тараканы обитают почти во всех заведениях общепита и удивляться этому не стоит.
На Западном в Ростове появится очередной ЖК. Он будет носить название «Состояние». Строительством комплекса займется компания «Девелопмент-Юг», об этом она сообщила на своем сайте.
Вложить в возведение ЖХ планируется почти три миллиарда рублей. По информации одного из банков, компании открыли кредитную линию до конца 2028 года для реализации этого проекта.
Высота домов в ЖК будет варьироваться от 13 до 24 этажей. Также предусмотрена подземная парковка. Сдать дома в эксплуатацию хотят в 2025 году.
На сайте застройщика владельцем компании указан Сергей Иванов. Согласно данным системы «Спарк», человек с таким именем является президентом строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг». Она более 300 раз участвовала в судах, на компанию также было подано заявление с требованием признать ее банкротом. Однако к настоящему времени производство по делу прекращено.