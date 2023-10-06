В Ростове тараканы захватывают фудкорты, пока горожане мечтают о бесплатной еде

Горожане же в социальных сетях предложили отказаться от питания в ресторанах и фудкортах, а готовить дома, чтобы избежать подобных «сюрпризов». Другие же заявили, что тараканы обитают почти во всех заведениях общепита и удивляться этому не стоит.