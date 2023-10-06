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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

В Ростове тараканы захватывают фудкорты, пока горожане мечтают о бесплатной еде

В Ростове тараканы захватывают фудкорты, пока горожане мечтают о бесплатной еде

6 октября 2023, 14:51
Фото: Midjourney
В Ростове тараканы захватывают фудкорты, пока горожане мечтают о бесплатной еде
В Ростове посетители фудкорта в ТЦ «Горизонт» удивились бегающим там тараканам, тем временем горожане высказались за раздачу бесплатно продуктов малоимущим и пенсионерам, а очередной ЖК в городе собралась возводить компания, едва не ставшая банкротом.

Бесплатная еда

Superjob провел опрос, в ходе которого жители Ростовской области высказались за раздачу пенсионерам и малоимущим продуктов с истекающим сроком годности.

В магазинах предлагают создать так называемые «социальные полки» с товарами, у которых скоро закончится срок годности. Их хотят раздавать бесплатно или продавать с большой скидкой.

Большинство опрошенных — 71% — поддержали инициативу. Еще 17% высказались против нее. Они предложили не кормить пенсионеров почти испорченными продуктами, а просто повысить им пенсии.

Большинство ростовчан высказались за бесплатную раздачу продуктов в магазинах
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Полчища тараканов

Жители Ростова в социальных сетях рассказали о тараканах, ползающих по фудкорту в торговом центре «Горизонт». Насекомые бегали рядом с одним из кафе.

Сам «Горизонт» жалобы посетителей пока никак не комментировал.

Горожане же в социальных сетях предложили отказаться от питания в ресторанах и фудкортах, а готовить дома, чтобы избежать подобных «сюрпризов». Другие же заявили, что тараканы обитают почти во всех заведениях общепита и удивляться этому не стоит.

Фото: Midjourney
Бегающих по фудкорту тараканов заметили в ТЦ «Горизонт» ростовчане
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Очередной «человейник»

На Западном в Ростове появится очередной ЖК. Он будет носить название «Состояние». Строительством комплекса займется компания «Девелопмент-Юг», об этом она сообщила на своем сайте.

Вложить в возведение ЖХ планируется почти три миллиарда рублей. По информации одного из банков, компании открыли кредитную линию до конца 2028 года для реализации этого проекта.

Высота домов в ЖК будет варьироваться от 13 до 24 этажей. Также предусмотрена подземная парковка. Сдать дома в эксплуатацию хотят в 2025 году.

На сайте застройщика владельцем компании указан Сергей Иванов. Согласно данным системы «Спарк», человек с таким именем является президентом строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг». Она более 300 раз участвовала в судах, на компанию также было подано заявление с требованием признать ее банкротом. Однако к настоящему времени производство по делу прекращено.

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