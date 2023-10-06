В Ростовской области осудили мужчину, который совращал девочек в соцсетях

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Суд в Ростовской области вынес приговор мужчине, виновному в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В течение двух лет преступник знакомился с девочками в социальных сетях, затем предлагал им продолжить общение в мессенджере, где «направлял им сообщения интимного содержания».
Жертвами мужчины оказались девочки в возрасте от девяти до 14 лет. Они проживали в Ростовской, Орловской, Брянской, Новосибирской и Курской областях.
Также в 2021 году мужчина преступник приобрел, а затем распространил в интернете порно с изображением детей.
На суде свою вину преступление полностью признал. Его отправили в колонию строго режима на 13 лет.
Месяц назад жителя Волгодонска задержали за съемки детского порно.