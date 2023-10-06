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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Жителя Ростовской области осудили интимные переписки и распространение порно с детьми

В Ростовской области осудили мужчину, который совращал девочек в соцсетях

6 октября 2023, 13:40
Фото: rostovgazeta.ru
Жителя Ростовской области осудили интимные переписки и распространение порно с детьми
Мужчину в Ростовской области осудили за распространение детского порно и переписки интимного характера с несовершеннолетними, рассказали в Следкоме.

Суд в Ростовской области вынес приговор мужчине, виновному в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В течение двух лет преступник знакомился с девочками в социальных сетях, затем предлагал им продолжить общение в мессенджере, где «направлял им сообщения интимного содержания».

Жертвами мужчины оказались девочки в возрасте от девяти до 14 лет. Они проживали в Ростовской, Орловской, Брянской, Новосибирской и Курской областях.

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Также в 2021 году мужчина преступник приобрел, а затем распространил в интернете порно с изображением детей.

На суде свою вину преступление полностью признал. Его отправили в колонию строго режима на 13 лет.

Месяц назад жителя Волгодонска задержали за съемки детского порно.

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