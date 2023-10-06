В Ростовской области осудили мужчину, который совращал девочек в соцсетях

Суд в Ростовской области вынес приговор мужчине, виновному в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В течение двух лет преступник знакомился с девочками в социальных сетях, затем предлагал им продолжить общение в мессенджере, где «направлял им сообщения интимного содержания».