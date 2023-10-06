В Ростовскую область доставили детей, чья мать случайно уехала на поезде

Жительница Санкт-Петербурга ехала с своими детьми на поезде Адлер — Санкт-Петербург. На одной из станций она вышла за продуктами, а когда вернулась, то перепутала пути. В результате она села в поезд «Махачкала-Санкт-Петербург».