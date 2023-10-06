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В Ростовскую область доставили детей, чья мать случайно уехала на поезде

В Ростовскую область доставили детей, чья мать случайно уехала на поезде

6 октября 2023, 08:19
Фото: Midjourney
В Ростовскую область доставили детей, чья мать случайно уехала на поезде
В Ростовской области помогли детям, чья мать перепутала поезда и уехала на другом составе, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Жительница Санкт-Петербурга ехала с своими детьми на поезде Адлер — Санкт-Петербург. На одной из станций она вышла за продуктами, а когда вернулась, то перепутала пути. В результате она села в поезд «Махачкала-Санкт-Петербург».

После этого детям в возрасте 4 и 17 лет помогли полицейские. Их доставили на станцию Лихая в Ростовской области, где они встретились с матерью.

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Сейчас проводится проверка по факту случившегося. Жизни и здоровью юных пассажиров ничего не угрожает.

Ранее поезд протаранил автомобиль в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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