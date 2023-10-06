В Ростовскую область доставили детей, чья мать случайно уехала на поезде

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Жительница Санкт-Петербурга ехала с своими детьми на поезде Адлер — Санкт-Петербург. На одной из станций она вышла за продуктами, а когда вернулась, то перепутала пути. В результате она села в поезд «Махачкала-Санкт-Петербург».
После этого детям в возрасте 4 и 17 лет помогли полицейские. Их доставили на станцию Лихая в Ростовской области, где они встретились с матерью.
Сейчас проводится проверка по факту случившегося. Жизни и здоровью юных пассажиров ничего не угрожает.
Ранее поезд протаранил автомобиль в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.