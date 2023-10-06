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Published Сегодня, 17:52

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Отопительный сезон начинается в Таганроге Ростовской области уже 16 октября

Включать отопление в Ростовской области начнут с 9 октября

6 октября 2023, 17:52
Фото: pxhere.com
Отопительный сезон начинается в Таганроге Ростовской области уже 16 октября
Отопительный сезон начинается в Таганроге Ростовской области уже 16 октября, соответствующий документ подписал глава местной администрации Андрей Фатеев.

Отопительный сезон стартует в Таганроге Ростовской области уже 16 октября. С 9 октября отопление включат в детских садах, школах, больницах и в социальных учреждениях города по заявкам руководства.

Некоторые жители города высказались против столь скорого включения отопления из-за увеличения коммунальных платежей. Однако, прогнозы погоды предупреждают — минусовая погода и даже мокрый снег ожидаются в Ростовской области уже с 9 октября.

Эксперт рассказал, когда нужно включать отопление в Ростове
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О включении отопления в других муниципалитетах региона и, в частности, в Ростове-на-Дону пока не сообщалось. Однако, вероятно, оно придется на те же даты, что и в Таганроге.

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