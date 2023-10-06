Войско Донское выступает за снос памятника Петру Краснову в Ростовской области

В пресс-службе «Всевеликого войска Донского» отмечают, что противостояние большевизму, идея восстановления монархии в России любыми средствами вылилась у Краснова в поддержку фашистского режима Гитлера, как инструмента «освобождения» России от большевиков. Именно это превратило русского генерала и донского атамана в пособника фашистов.