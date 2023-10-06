Войско Донское выступает за снос памятника Петру Краснову в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Эксперты подчеркивают, что личность Петра Краснова сложна и неоднозначна.
В пресс-службе «Всевеликого войска Донского» отмечают, что противостояние большевизму, идея восстановления монархии в России любыми средствами вылилась у Краснова в поддержку фашистского режима Гитлера, как инструмента «освобождения» России от большевиков. Именно это превратило русского генерала и донского атамана в пособника фашистов.
Не только Краснов, но и тысячи русских людей не смогли смириться с новой большевистской Россией и оставили Родину. Но лишь единицы решили вернуть своё Отечество через реки крови фашистского нашествия.
Тысячи казаков боролись против фашизма, освобождая Отечество, в том числе и Европу, от нацистской идеологии. В то время, как казачьи формирования красновского «Казачьего стана» входили в состав вермахта и СС.
Военной коллегией Верховного суда СССР в 1947 году Петр Краснов признан военным преступником. В 1997 году Верховный суд РФ отказался его реабилитировать.
«Казаки войскового казачьего общества „Всевеликое войско Донское“ однажды приняли решение о невозможности и запрете героизации фашистских пособников. Сегодня это решение, как никогда современно и актуально. Казаки Войска выступали за снос памятника», — подчеркнули в пресс-службе.
Но окончательное решение вопроса о судьбе памятника, по данным пресс-службы ВКО ВВД, по законодательству перешло в зону ответственности правоохранительных органов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову выступал и депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.