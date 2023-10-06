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Вылов камбалы в Азовском море стал рекордным за 20 лет

Вылов камбалы в Азовском море стал рекордным за 20 лет

6 октября 2023, 06:58
Фото: Kurt Kulac/cc by sa 2.5/wikimedia.org
Вылов камбалы в Азовском море стал рекордным за 20 лет
В Азовском море с 1 марта по 30 апреля удалось выловить 350 тонн камбалы, сообщает АзНИИРХ.

Речь идет об азовской камбале Калкан, улов которой оказался на 80 тонн больше, чем в Черном море. Этот показатель стал рекордным за последние 20 лет.

«С ростом солености фиксируется и рост запаса камбалы, который за последние годы стал рекордным. Это почти три тысячи тонн», — сказано в сообщении.

Рыба и морепродукты резко подорожали в Ростовской области
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Отмечается, что этот вид рыбы распространился во всей акватории моря. Впервые за последние два десятка лет произвели полномасштабный промысел.

Ранее стало известно, что рыба и морепродукты резко подорожали в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовское море#Рыба#Черное море#Соленость#АзНИИРХ#Рыболовство#Морепродукты
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