Вылов камбалы в Азовском море стал рекордным за 20 лет

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Речь идет об азовской камбале Калкан, улов которой оказался на 80 тонн больше, чем в Черном море. Этот показатель стал рекордным за последние 20 лет.
«С ростом солености фиксируется и рост запаса камбалы, который за последние годы стал рекордным. Это почти три тысячи тонн», — сказано в сообщении.
Отмечается, что этот вид рыбы распространился во всей акватории моря. Впервые за последние два десятка лет произвели полномасштабный промысел.
Ранее стало известно, что рыба и морепродукты резко подорожали в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.